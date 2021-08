Ernesto Blasco: “Estas elecciones deben consolidar nuestras bases para el 2023”

Sáenz Peña. El concejal perteneciente al PRO, se refirió a las elecciones legislativas que se aproximan. explicó en Radio La Red su encuentro con el con el Secretario General del PRO, Eduardo Macchiavelli.

Ernesto Blasco, concejal de Sáenz Peña, dialogó con Radio La Red luego de la reunión que mantuvo con el Secretario General del PRO, Eduardo Macchiavelli y el Coordinador del NEA, Nicolás Duarte, donde también tuvo participación la militancia del pro y de la alianza de Juntos por el Cambio.

El concejal, detalló que el triunfo en las legislativas de este año es muy importante ya que deja las bases para las elecciones del año 2023, y que entre todos trabajarán para llegar al gobierno provincial y nacional, “obteniendo un triunfo lograremos el camino cómo alternativa de poder cambiar las cosas”

“Coincidimos que este año es muy importante, todos los partidos políticos y esta alianza que se realizó, en la lista 503 A están plasmados todos los partidos” declaró.

Blasco, consideró que la Unión Cívica Radical en el Chaco, es un partido mayoritario y grande con referentes en todas las provincias y que el PRO, si bien es un partido contemporáneo, tiene mucha gente que, a la hora de ir a votar, lo hace a conciencia.

“En menos de 40 días hay elecciones internas que no nos tiene que dividir, coincidimos que nuestro adversario es el kirchnerismo y el populismo” sostuvo Ernesto Blasco.

También manifestó que, si bien el PRO estuvo 4 años en el poder, lo hizo luego de muchos gobiernos peronistas y a su partido no le alcanzó el tiempo de gobierno para realizar los cambios que deseaban, ya que no contaban con los legisladores suficientes en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, “era muy difícil realizar cambios profundos y eso no queremos que nos pase en el año 2023, así que estamos trabajando muy duro de cara a las elecciones legislativas”.

Por último, manifestó que quieren retener las seis bancas y trabajar por una banca más, para que el oficialismo no acceda a la mayoría absoluta.