“Es hora de dejar de hablar de los objetivos y empezar a ejecutarlos», dijo Quiroz

Interior. La candidata a diputada por Chaco Cambia lista 503 después de una recorrida por Machagai, Quitilipi y Presidencia de la Plaza reconoció que “la gran falencia que vivimos hoy es la falta de proyección en todos los aspectos, todos hablan de los jóvenes y su futuro, pero, sin planificación no hay futuro para ellos” remarcando que esa “es la gran deuda de nuestro país, no pensar en el mañana y las nuevas generaciones nos lleva casi al abismo como sociedad y como país”.

Quiroz en un mensaje claro manifestó: “Es hora de dejar de pelearnos porque hoy no solo los jóvenes nos miran sino los niños, estamos destruyendo el porvenir de generaciones”, y agregó: “Los niños a quienes dejamos sin clases durante más de un año nos miran expectantes a que hacemos con ellos y con su futuro. Hoy ya no son los jóvenes solamente los que nos cuestionan sino los más pequeños eso significa que algo hicimos mal y eso debemos revertir so lo debemos a ellos”.

“Esta última etapa de la campaña deja un mensaje fuerte de la sociedad para todos y más que nada nos da una nueva oportunidad de cambiar las cosas, hacer lo que no pudimos o no supimos hacer anteriormente. Hoy tenemos que estar juntos por ellos, nuestros jóvenes y nuestros niños, en ellos pongo la mirada”, aclaró.

La dirigente del PRO considera “imprescindible la planificación como eje de su gestión legislativa”. Quiroz afirmó: “Al escuchar a la gente y sus necesidades noto que los pedidos de los chaqueños son los mismo de hace más de 30 años. Seguimos sin agua, sin infraestructura, sin acceso a la salud y cada vez más deteriorada nuestra educación y seguridad. La gente pide lo fundamental para vivir dignamente, esto es un derecho fundamental, estas falencias nos muestra que nunca planificamos y si lo hacemos no lo ejecutamos”.

“ACCIONES LEGISLATIVAS”

En este contexto, la candidata a diputada nacional pidió el acompañamiento y subrayó: “Si la gente nos acompaña con la lista 503 junto con Polini vamos a trabajar por el Chaco en nación, vamos a ser la voz de cada chaqueño. Es urgente cambiar la historia, vivir en paz y sobre todo mantener la esperanza que juntos es la alternativa, que Juntos por el Cambio entendió y reconoce sus errores y eso es humildad, pero por sobre todo es sabiduría”, y añadió: “Esta en nosotros la responsabilidad de devolver a los niños la alegría de estar en la escuela porque saben que solo así se sale de donde estamos, es solo con educación que trabajaremos fuertemente en el congreso en acompañar y trabajar en ello”.

“ESCUCHAR Y HACER”

“Es hora de dejar de hablar de los objetivos de desarrollo sostenible ODS agenda 2030 y empezar a ejecutarlos, Argentina firmó este acuerdo, ya no hay margen de esperar, no podemos seguir como hasta ahora”, resaltó Quiroz y en esa línea, marcó: “Solo tenemos 7 años como mitigar el aumento de la temperatura en 1,5 grados, el planeta nos reclama sino no vamos a poder revertir las consecuencias devastadoras del efecto invernadero que afecta a la salud, la economía de nuestro país aumentando las inundaciones las sequias los incendios y la desaparición de nuestra flora y fauna”.

EDUCACION

“Dentro de los objetivos se encuentra la educación de calidad para cada habitante y para ello es imprescindible entender que la educación es ver al educando como un ser integral, mirando al presente, planificando su futuro y teniendo claro que una buena nutrición afecta positivamente en especial en la primera infancia”, enfatizó la dirigente del PRO. “Mi prioridad es urgentemente la reducción de las desigualdades con foco en la educación”, dijo Marilú Quiroz.

Quiso resaltar que: “La curricular educativa tiene que ser realmente repensada en regiones, fortalecer las escuelas técnicas preparando al joven a una salida laboral y de esta manera se cumpliría otro de los objetivos que es trabajo decente y crecimiento económico. El trabajo docente debe tener en cuenta las regiones educativas y las realidades de cada una de ellas para que cada chaqueño pueda realizarse en su lugar de origen”.

“Nuestra provincia tiene un potencial increíble, pero hay que prepara a nuestros jóvenes siempre pensando en lo que tenemos y lo que producimos dándole valor agregado”, sintetizó.

«EDUCACIÓN AMBIENTAL: ES FUNDAMENTAL QUE CUIDEMOS NUESTRO PLANETA»

“Debemos asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos sobre el cuidado del ambiente para promover el desarrollo sostenible, herramienta para un crecimiento para la protección los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura», remarcó.

La candidata plantea lo que nos dejo la pandemia para repensar el sistema educativo: “La pandemia nos dejo de enseñanza la importancia de las escuelas, hoy es nuestro deber poner mucho hincapié en los educandos, pero sobre todo en los educadores con sueldos acordes a sus tareas y capacitación para el país que viene y que queremos”, manifestó y aclaró: “Debemos dar al docente el lugar prioritario que deben tener y sobre todo cuidarlos para un buen desarrollo de su profesión con capacitaciones y acompañamiento activo del estado con políticas públicas concretas”.

«ECONOMÍA CIRCULAR»

La candidata a diputada nacional remarcó: “Mi meta es que todos los chaqueños entiendan de la importancia de las energías limpias y la economía circular”, y agregó: “Los desperdicios no son basura, son un recurso de producción, es energía. Es urgente que el estado promueva y enseñe dar las herramientas a usar adecuadamente la basura, hay algunas actividades que ya usan en la provincia como energía los desperdicios”.

“La economía circular procura minimizar el ingreso de nuevos materiales y energías contaminantes eso afecta positivamente a la economía permitiendo el ahorro de divisas; los países desarrollados usan materiales reciclados energías limpias y así se reduce el gasto en materias primas y disminuye el efecto invernadero”, señaló.

En ese contexto, dijo: “La cadena de producción foresto industrial y preservación de especies nativas y reforestación debe ser parte de una inversión del Estado Nacional con subsidios y créditos al productor que cuide los bosques y reforeste la provincia debe dar prioridad a ello”.

La meta de su gestión en el congreso es “si el pueblo nos acompaña con su voto, buscaré lograr un plan provincial que atienda a mas de 22 mil productores pequeños sobre los 27 mil que tiene la provincia. Hoy el 9 % de los productores tienen el 90% del total de la ganadería del Chaco también trabajar fuertemente en las especies alternativas como ser pescado pollo trabajar en cadena cárnica aquí”.

“Hacer posible el fondo algodonero, que es un fondo compensador para que asista a pequeños productores para la siembra de algodón y por supuesto que la producción se manufacture en la provincia darle el valor agregado en Chaco”, aseguró.

“El biocombustible y el bioetanol usando nuestra producción agrícola soja sorgo en busca que nuestra provincia sea pionera en el uso de estas energías también es enseñar al productor a usar los sobrantes que quedan de los excedente sean convertidos en alimentos balanceados que podrían usarse en los 12 criaderos de animales de granjas que son modelos en chaco para logra esto es necesario educación acompañamiento y fortalecimiento al pequeño productor desde el congreso se debe planificar esto”, dijo y añadió: “4 millones de hectáreas de bosques tenemos de los cuales hoy son víctimas de desforestación indiscriminada con estado ausente en el control pero por sobre todo una es urgente una planificación equilibrada”.

Quiroz afirmó: “Desde que el mundo padeció el impacto de la pandemia, el cuidado del planeta quedó más expuesto en la sociedad políticas publicas serias y cuidado de nuestra producción de manera equilibrada, cambios concretos para resinificar el rol en la economía productiva es lo que llevaría al congreso de la nación. Estamos en un momento de inflexión y desde Juntos por el Cambio asumimos el desafío con acciones visibles, siendo protagonistas en un camino que no tiene vuelta atrás.”

“Por último y no menos importante, el Estado debe plantear que se debería asesorar a los productores agropecuarios y forestales interesados en la producción responsable, sobre las prácticas que contribuyan a mantener la esencia y entidad de los bosques nativos, sabiendo que la producción ganadera equilibrada y planificada no influye negativamente el cambio climático, sino que colabora a combatir efecto invernadero el metano regresa al suelo que es usado en pasturas”, aseveró.

SEGURIDAD

Para finalizar, opinó: “Los chaqueños necesitamos un Estado presente y escuchar a todos los ciudadanos. Necesitamos terminar con los cortes de calles y eso se logra con diálogos y contención, a todos los actores no debemos olvidar la necesidad de los que se manifiestan, de tener un techo digno, de llevar la comida a su familia, eso solo se logra con pleno empleo devolviendo a miles de chaqueños la dignidad del trabajo” y concluyó: “Del otro lado está el comerciante el industrial el ciudadano común que necesita poder transitar libremente en su provincia. Yo me comprometo siempre al dialogo pero que todos entendamos que mi derecho termina donde empieza el del otro”.