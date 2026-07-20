España dominó y encontró el gol que la consagró campeona del mundo

EEUU. En una histórica final entre el ganador de la última Copa América y el vencedor de la Eurocopa, Argentina dio pelea hasta el final, pero fue superado por España a quien le anularon 2 goles.

El campeón del mundo cayó en Nueva Jersey con un gol de Ferrán Torres a los 105 minutos después de un trámite con muchos imponderables porque se lesionaron sus dos centrales y afrontó la prórroga con 10 jugadores por la expulsión de Enzo Fernández. La Roja se quedó con su segundo título después de Sudáfrica 2010.

La selección Argentina había hecho un esfuerzo para mantener el 0-0 para pasar al alargue. Y ya en el tiempo suplementario la tensión se extendió con un primer gol de España anulado a Nico Williams, en una jugada cancelada por una falta previa.

La Roja y La Albiceleste buscaron levantar la Copa del Mundo en condiciones distintas.

Los argentinos intentaron lograr la hazaña de ser bicampeones consecutivos, mientras que los españoles fueron tras su segundo título.

Reñida y un poco caótica, así se definió la final del Mundial, donde España fue creciendo con el paso de los minutos.

El dato negativo para los argentinos fue la expulsión de Enzo Fernández (en los 90″+3) tras la doble amarilla, por lo que la Scaloneta se quedó con diez.

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