Pese a la derrota con España, el ciclo Scaloni es el más brillante del futbol argentino

EEUU. Más allá del subcampeonato, el equipo dirigido por Lionel Scaloni deja un legado construido durante ocho años de continuidad, cuatro títulos internacionales, dos finales mundialistas consecutivas y una identidad futbolística que el pueblo abrazó con fervor.

El silbato final en la final del Mundial 2026 no solo decretó el subcampeonato de la Selección argentina. También marcó un cierre de ciclo que transformó para siempre la historia del fútbol nacional.

La derrota frente a España puso punto final a una etapa iniciada en 2018 con Lionel Scaloni al frente del equipo, un entrenador que asumió en medio de las dudas tras la eliminación en Rusia y terminó construyendo el período más exitoso y estable que haya conocido la Albiceleste.

La primera gran conquista llegó en el Maracaná. En 2021, Argentina derrotó a Brasil y obtuvo la Copa América después de 28 años sin títulos, un logro que modificó el rumbo de una generación que durante años había convivido con las frustraciones. Un año más tarde llegó la Finalissima frente a Italia en Wembley, una actuación

que confirmó el crecimiento futbolístico del equipo y anticipó lo que ocurriría meses después en Qatar.

La consagración en la Copa del Mundo de 2022 elevó definitivamente al ciclo Scaloni a un lugar de privilegio. El equipo volvió a conquistar el máximo trofeo después de 36 años y completó una campaña que quedará entre las más recordadas de la historia argentina. Lejos de conformarse, el seleccionado mantuvo su competitividad con la obtención de una nueva Copa América en 2024 y volvió a instalarse en la élite internacional, sosteniendo una base de jugadores, una idea de juego consolidada y una convivencia interna que se convirtió en uno de sus principales pilares.

El recorrido encontró su último capítulo en Estados Unidos. Argentina alcanzó nuevamente la final de un Mundial, algo que no conseguía en dos ediciones consecutivas desde 1990, y cerró el torneo con el subcampeonato tras caer frente a España. El resultado no modifica la dimensión de una etapa que acumuló cuatro títulos internacionales —Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024—, además de una segunda final mundialista, múltiples récords de partidos invictos y una generación que devolvió a la Selección la costumbre de competir hasta el último partido de cada torneo.

Lionel Messi cumplió 39 años durante el torneo. Es muy difícil que pueda seguir (aunque con él nos acostumbramos los argentinos a creer que todo era posible). Con todo, el ciclo de Lionel Scaloni concluye con una certeza difícil de discutir: durante ocho años, Argentina volvió a ser una referencia del fútbol mundial y escribió

una de las páginas más extraordinarias de su historia deportiva.

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