Este fin de semana llega una nueva edición de la «Copa Ciudad de Sáenz Peña» de ciclismo

Sáenz Peña. En el marco de las actividades por el 114° aniversario de Presidencia Roque Sáenz Peña, se llevará adelante la Copa Ciudad Sáenz Peña, una doble jornada ciclística que reunirá a competidores y aficionados durante el fin de semana, además de una propuesta especial destinada a los niños.

La actividad comenzará el sábado 14 de marzo con la competencia en modalidad pista, que se desarrollará desde las 14 horas en el Club Ciclista, ubicado sobre Ruta 16 colectora sur. Allí participarán ciclistas de distintas categorías que buscarán destacarse en esta disciplina.

La programación continuará el domingo 15 de marzo con la prueba de ruta, cuya largada está prevista para las 08:30 horas desde Plaza San Martín, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad. Se espera la participación de deportistas de la región que formarán parte de esta competencia.

Además, ese mismo domingo se realizará una propuesta recreativa destinada a los más pequeños denominada “Ciclismo Kids”, que tendrá lugar también en Plaza San Martín a partir de las 10 horas. La actividad está pensada para que los niños puedan participar con sus bicicletas en un espacio seguro y recreativo. Desde la organización recordaron que es obligatorio llevar casco y que la acreditación se realizará en el lugar antes del inicio.

Las inscripciones para la competencia ciclística se encuentran abiertas y los interesados pueden comunicarse con Damián Cosentino (3644-315567) o Miguel Flores (3644-335150).

De esta manera, el municipio continúa sumando propuestas deportivas y recreativas en el marco del aniversario de la ciudad, promoviendo la participación de vecinos y deportistas.

Compartir