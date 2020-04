Fonteina: “no hay un delivery de presos”

Sáenz Peña. En contacto con Radio La Red, el Procurador Adjunto de la Provincia Miguel Fonteina se refirió al Habeas Corpus Colectivo para detenidos.

Miguel Fonteina, Procurador Adjunto de la Provincia, se refirió a la forma en que las personas privadas de su libertad van a recuperar la misma. En tal sentido dijo que en relaciona las personas privadas de su libertad en las Comisarías y Complejos Penitenciarios, días pasados se presentó un Habeas Corpus donde el Superior Tribual de Justicia establece para todo el Poder Judicial de la Provincia, tal lo establece las Comisiones Internacionales al Estado que “deben ocuparse de todas las cuestiones y de las personas que están en un contexto de encierro”.

Sobre el particular dijo Fontenina que en tal sentido se dan pautas y lineamientos que se deben verificar para proteger la salud de las personas que se encuentran en contexto de encierro , se dan pautas, lineamientos que se deben verificar para proteger el sistema de salud de esas personas, como las edades, o los que tiene cierta cuestiones de salud.

En tal sentido dijo que “el Superior Tribunal de Justicia cuando hace lugar a este Habeas Corpus, señala que no desconocen que debe aplicarse esto, es así que todos los fiscales y jueces deben hacerlo de oficio pero con un cierto resguardo. No es que se hace como una carta abierta, no es que hay delivery de presos que salen en libertad, porque la sociedad escucha cuando no se informa bien y dicen que hay un delivery de presos, eso no es así”, dijo Fonteina.

Sobre el particular dijo que el Procurador Adjunto que “hay controles, informes médicos que sean conducentes, que demuestran que esa persona corre peligro por su salud e implicaría un contagio masivo y le exige a aquel fiscal o juez también que le otorga la prisión domiciliaria que un control en el domicilio y que cumplen esa medida en el domicilio”.

Señaló además que también se hace con ciertos delitos , porque “hay delitos que son muy sentidos para la sociedad, como un delito contra la integridad sexual, si esa persona está en ese estadio procesal y de acuerdo a la parte medica a lo sumo tendrá prisión domiciliaria, por el periodo que exista esta medida que todavía no sabemos hasta cuando durara. No es que va a andar por calle y puede andar paseando”, señaló.

Dijo Fonteina que “se exige a los fiscales que sean coherentes, responsables porque cada caso es una historia, y también le pedimos que verifiquen que las prisiones preventivas, por lo que le pedimos que se culmine con el proceso para que la causa sea elevada a juicio”.