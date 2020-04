Cuáles son las opciones para el pago del Ingreso Familiar de Emergencia

Buenos Aires. La ANSES incluyó a los cajeros automáticos de la Red Banelco y la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI.

A través del Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social modificó las opciones del canal de pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

En la Resolución 97/2020, que fue publicada este lunes, la ANSES dispuso la posibilidad de que los beneficiarios accedan al cobro de los 10 mil pesos mediante cajeros automáticos de la Red Banelco, y a través de la Cuenta DNI del Banco Provincia de Buenos Aires.

De esta forma, las personas cuya solicitud para acceder al IFE resultare positiva, deberán realizar la carga necesaria para que se efectivice el pago tienen que continuar desde la opción “Ingreso Familiar de Emergencia” de la plataforma de la Anses. Cabe recordar que para su ingreso es necesario contar con clave personal que se obtiene en la misma plataforma.

Luego, el solicitante deberá completar una serie de datos básicos: de contacto y una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para identificar la cuenta bancaria donde se realizará la transferencia del subsidio.

Aquellos que declaren una CBU, se validará en el mismo momento vía COELSA (Cámara Compensadora Electrónica) la integridad del dato como así también que la misma pertenezca al solicitante. De resultar este válido, se pagará por esa vía.

Quienes no tengan cuenta bancaria, podrán optar por otros medios de pago. A partir de la modificación que resolvió el Gobierno este lunes, los beneficiarios del IFE, podrán cobrar los 10 mil pesos a través de cajeros automáticos tanto del Sistema Punto Efectivo de la Red Link, como cajeros de la Red Banelco; en forma presencial en el Correo Argentino, o a través de acreditación en la billetera virtual que relanzó el Poder Ejecutivo bonaerense semanas atrás: Cuenta DNI del Banco Provincia de Buenos Aires.

En los casos cuya evaluación resultare negativa, «se le comunicará al solicitante mediante ingreso con Clave de la Seguridad Social, la circunstancia de exclusión comprobada, indicando el motivo”.

E IFE está destinado a trabajadores informales, trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A y B. Se trata de un monto de $10.000 que se cobrará por única vez en el mes de abril y solo para un integrante del grupo familiar.

Los requisitos que se deben cumplir para recibirlo son:

– Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

– Tener entre 18 y 65 años de edad.

– Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

– El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.