Freytes dijo que la muerte de la empleada judicial tomó a todos por sorpresa

Sáenz Peña. El titular del Juzgado de Ejecución Penal de Sáenz Peña habló en exclusiva con Radio La Red y explicó cómo se vivió la muerte de Laura Acosta.

Daniel Freytes, Juez de Ejecución Penal de Sáenz Peña, en contacto con Radio La Red dijo que no sabia que la empleada estaba enferma, “nos tomó de sorpresa, ella estaba trabajando desde su casa. Se descompuso y falleció en pocos días, unos tres o cuatro días”, dijo, y agregó: “tenemos que esperar el resultado del hisopado, que estaría en horas de la tarde o mañana a la mañana”.

“A nosotros nos tomó por sorpresa el fallecimiento de Laura Acosta, no sabíamos que estaba tan enferma para tener este desenlace. Se que hace tres días se descompuso, estuvo en el Hospital y luego en una clínica privada , la chica tenía un alto grado de infección muchos glóbulos blancos, abdomen agudo y sobre el mediodía le hizo un hisopado presuntamente para ver de qué se trataba la infección de ella”, señaló Freytes hoy miércoles por la mañana.

Por otro lado el magistrado recordó que se dispuso a través de la resolución del Superior Tribunal de Justicia el cierre preventivo del Juzgado y la no concurrencia de la totalidad del personal al Juzgado hasta el resultado del hisopado que puede llegar a estar en horas de la tarde o mañana.

«La mujer, tengo entendido, no ingreso con síntomas de coronavirus, se le practicó un hisopado y nosotros cumplimos el protocolo y tenemos que estar en cuarentena hasta el resultado del mismo”, dijo.

Aclaró que la mujer no estaba trabajando, «lo hacía desde su casa porque era una persona de riesgo», mencionó. “No tuvimos contacto con ella, solo iba a Juzgado en horas de la tarde cuando no había nadie a recolectar el trabajo que le dejaban, lo llevaba a su casa, hacia las resoluciones y llevaba las mismas a última hora de la tarde, pero no teníamos contacto con ella, hacia dos semanas que no la veíamos”, explicó el Juez de Ejecución Penal.