García sostiene que el «peronismo debe volver a hablarle al sector productivo»

Machagai. El intendente de Machagai y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel García, visitó medios de la capital chaqueña y analizó la actualidad política y económica de cara a las elecciones legislativas nacionales . Señaló que con «el modelo económico, salvo la baja de la inflación, no se ve una mejora» .

Analizó las internas del peronismo provincial. «Todos los dirigentes son importantes y entendemos que cada uno empiece a encoentrar su nuevo rol», indicó.

«El peronismo no se quedó quieto», dijo. «Hay que empezar a discutir algunas cuestiones en las que creíamos que había que generar un cambio», afirmó.

Pidió «volver a las bases y hablarle al sector productivo, a pensar en un gobierno que propicie el desarrollo productivo, que le de prioridad y recuperemos algo propio del justicialismo: el equilibrio entre el capital y el trabajo. Queremos defender a los que trabajan y a los que generan empleo».

«La principal discusión que tiene que dar el Congreso tiene que ver con la sanción de la Ley de Presupuesto», sostuvo. Se «deben asegurar los recursos para la provincia», manifestó.

«El Gobierno provincial no ha reclamado nada al Gobierno nacional que es lo que le corresponde a la provincia de Chaco y es lo que vamos desde el momento que nos toque asumir una banca en el Congreso», concluyó.

Fuente: DataChaco

Compartir