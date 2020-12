Gloria Zalazar, la ministra de Seguridad, repasó ejes de acción y trabajo durante un año atípico

Sáenz Peña. La ex jueza, integrante del Consejo de la Magistratura, y ex presidenta de la Asociación de Magistrados, habló de las diferentes problemáticas que buscan ser contenidas en el accionar ministerial, su relación con los intendentes y brindó un mensaje de fin de año.

En el marco del lanzamiento del Plan Integral Diciembre 2020, en la ciudad de Sáenz Peña, la Ministra de Seguridad y Justicia de la provincia Chaco tras el acto accedió a una entrevista exclusiva con el periodista Horacio Fernández en los estudios de Radio la Red donde habló de su designación como funcionaria de Capitanich, las problemáticas de los cortes de calles, de la inseguridad, el trabajo en conjunto con los intendentes, la importancia de la participación ciudadana en los juicios por jurado y además brindó un mensaje de fin de año.

En primer lugar, consultada por su designación como Ministra y teniendo en cuenta su trayectoria judicial, la ministra señaló que previamente a la designación, se reunió con el gobernador Jorge Capitanich, quien le indicó que su visión es que “no hay seguridad sin justicia y ni justicia sin seguridad”., afirmó.

“Estamos tratando de generar las acciones que tienen a que su prevención funcione, la justicia dentro de este nuevo paradigma, fue una decisión que sorprendió a mucha gente”, señaló. En esta línea, indicó que ha sido un desafío, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de pandemia y que nadie había pensado que iban a tener que trabajar en pos de una cuestión sanitaria. “Tuvimos que redefinir las prioridades, atravesar esta situación sanitaria y reinventarnos en esto para poder trabajar en esta parte de la cuestión sanitaria y seguir trabajando en lo que hacemos nosotros hacemos que es la prevención del delito y el aporte de prevención para la seguridad de la población”, indicó.

En referencia a la pandemia, planteó que cada vida que se perdió “es un dolor para los familiares y también para nosotros”. En este marco planteó que si bien tuvieron errores, todo lo que se hizo fue para cuidar la vida de las personas.

Cortes de calles y rutas

Consultada por los cortes de calles y rutas que realizan grupos o movimientos sociales en la provincia, la Ministra Zalazar contestó que se está trabajando fuertemente, pero que no es un problema que se solucione de un día al otro, “se abordó de distintos lugares para ir generando la cultura del planteo de una necesidad cuando existe, por otros medios que no sea cortar la calle o la transitabilidad, que es un derecho que tienen otros ciudadanos”, expresó.

Asimismo, indicó que dentro de los primeros meses del aislamiento social, no había prácticamente circulación, por lo tanto no se producían cortes de calles y que actualmente, en el contexto de desescalada, dentro de los parámetros que esperábamos, “nos estamos manejamos muy bien”

Por otra parte señaló que hay dos derechos que se tensionan, el derecho a manifestarse, a reclamar y el derecho a la libre transitabilidad y permanencia de los ciudadanos en sus actividades. “Cuando hay una tensión entre dos derechos, se tiene que encontrar un equilibrio, la función del Estado es garantizar ambos derecho”, indicó y señaló que los derechos no se ejercen de cualquier forma, sino que se reglamenta, “eso es justamente lo que todos los ciudadanos tenemos que entender”.

En esta línea, indicó que desde el Gobierno de la Provincia del Chaco, se preocuparon por generar un protocolo de petición, en donde se establecen cuales son los pasos a seguir para peticionar ante las diferentes autoridades. “La forma de peticionar que impide el libre tránsito del otro es la que no está permitida, si se peticiona, si se puede marchar, hay normas que establecen que se tiene que avisar, todo tiene una reglamentación porque eso hace que una sociedad sea organizada”, explicó la Ministra y agregó que no se criminaliza la protesta, lo que se establece como falta en caso de contar un acalle o como delito en caso de cortar una ruta, es una acción que va más allá de la petición y que no encuadra dentro de la forma de peticionar

Muertes por inseguridad

En la presentación del lanzamiento del Plan Integral Diciembre 2020, la Ministra contestó varias preguntas que le realizaron los trabajadores de prensa, entre ellas qué mensaje le daría a los familiares que perdieron a un ser querido por razones de seguridad, Zalazar contestó que “la pérdida de un hijo es un dolor indescriptible e intransferible”.

En este marco y consultada por sus dichos, la ministra recordó un viejo poema que plantea que “cuando se muere un padre, sos huérfano, cuando se muere un esposo, sos viuda, pero cuando se muere un hijo no tiene nombre, eso es así y es indescriptible” y agregó que “cuando ocurre esta situación lo único que queda es pedir perdón por lo que uno pudo haber hecho mal y ponerse a disposición de la familia”, expresó.

Asimismo indicó que no es un fenómeno único de Sáenz Peña y que ocurre hace mucho tiempo. Destacó que están trabajando para ofrecer todo lo que se necesite e ir ajustando lo que se tenga que ajustar.

Relación con intendentes

Consultada por cómo es su relación con el intendente de Sáenz Peña, indicó que tiene una relación buena, en donde trabajaron algunas cuestiones en conjunto.

Así mismo indicó que con algunos intendentes tiene mejor relación que con otros, pero que se trabajó con todos los intendentes, sobre todo para coordinar acciones relacionadas con la pandemia.

“Son los referentes políticos de cada ciudad, quienes conocen su comunidad y aportan la cuota de realidad al plan que nosotros podemos traer y nos dicen si va a funcionar o no”, relató.

Juicio por Jurados

En cuanto al sistema de juicios por jurado, la Ministra Zalazar explicó que su importancia radica en la participación ciudadana.

Actualmente dicha modalidad se aplica en el Fuero Penal, pero se presentó un proyecto de ley para que se implemente en el Fuero Civil.

“La tendencia en todo el país es incorporar el juicio por jurado en la materia penal, como mínimo”, informó y resaltó que la intervención del ciudadano es un “salto de calidad institucional”.

Perdonar y seguir adelante

Para finalizar, la Ministra Zalazar brindó un mensaje de fin año a los oyentes y lectores.

Recordó unas palabras que la conmovieron que mención el gobernador: “que levantemos la copa del dolor, que sepamos sacar ese dolor y compartir con la familia, con los que no pudimos estar casi todo el año, que compartamos un momento de paz, de reflexión, de amor, que seamos solidarios y empáticos con el otro. Que sepamos perdonarnos y seguir adelante”. expresó.