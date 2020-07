Gobierno nacional entregó al Hospital Perrando Remdesivir

Resistencia. El medicamento se implementa en el tratamiento de personas con Covid, en 10 hospitales de Argentina, como parte del estudio Solidaridad que lleva a cabo la OMS.

Destacaron que en este momento el virus que mayormente se encuentra circulando en el país, es el coronavirus, por lo cual recomendaron que ante los primeros síntomas las personas deben consultar y descartar o confirmar el diagnóstico.

El pasado sábado por la mañana la provincia recibió nuevamente a una comitiva del Ministerio de Salud de la Nación, que estuvo encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y por los integrantes del Comité de Especialistas, Gustavo Lopardo y Javier Farina. El gobernador Jorge Capitanich y la ministra de Salud, Paola Benítez, compartieron las estrategias que implementa la provincia.

Además de reforzar el trabajo conjunto, el Ministerio de Salud de la Nación hizo entrega al Hospital Perrando de los primeros 50 tratamientos de Remdesivir, medicamentos que son utilizados en pacientes con coronavirus, en un estudio coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de una prueba que lleva el nombre de “Solidaridad”, que se encuentran realizando en diferentes países del mundo, y en Argentina fueron elegidos 10 hospitales para participar, de los cuales el centro de referencia del Chaco es uno y fue el primero en recibirlo.

En un intercambio ideas, desde Nación reforzaron la importancia de la comunicación como eje fundamental en la implementación de las medidas que propiciarán la prevención y el cuidado de toda la población. En este contexto, el gobernador Capitanich explicó que la estrategia central que implementa la provincia es la de “detectar, aislar y cuidar”, que consiste en todas las acciones articuladas para la prevención, el aislamiento para evitar más contagios y el cuidado en los centros hospitalarios de los pacientes hasta la obtención del alta.

La ministra de Salud Paola Benítez dijo que el apoyo y el trabajo coordinado que se desarrolla con Nación es “digno de destacar”, y que si algo puso en evidencia la pandemia “es el camino a la unidad para poder salir adelante entre todos”.

Por su parte, Vizzotti señaló que “la visita corresponde a un trabajo conjunto y a un seguimiento y balance y los próximos pasos para fortalecer lo que viene”. “Hemos visto un importante avance en laboratorios, circuitos de aislamiento y la próxima etapa tiene como desafío implementar intensivamente y disminuir los contagios”, manifestó.

“Cuando se analiza la situación epidemiológica, es importante mirar el todo, teniendo en cuenta que Argentina es uno de los países con menor incidencia y mortalidad, y tanto en el país como en el Chaco, todo lo que se hizo minimizó el impacto. El trabajo realizado en los barrios tuvo una respuesta por parte de la comunidad y se logró controlar una situación que en un principio parecía muy difícil”, remarcó la funcionaria nacional.

Todas las personas son síntomas respiratorios deben consultar

Javier Farina, integrante del Comité de Expertos que trabaja con el equipo del Ministerio de Salud de la Nación, señaló que es muy importante comunicar a todas las personas que tengan síntomas respiratorios, que consulten, ya que por más que pueda ser leve o tengan solo un poco de tos, pueden tener coronavirus y contagiar a un conviviente, a un familiar o a un vecino. “Es importante hacerse el testeo, identificar si tengo coronavirus y de esa manera cuidar a la comunidad para cuidarnos todos”, recalcó.

“Estuvimos hoy con los profesionales del hospital Perrando, charlando con ellos, intercambiando experiencias. Esta situación de contagios no solo se vio en Chaco, sino en todo el país y en todo el mundo. Lo importante acá es no ir a trabajar con síntomas. Esto no se frena únicamente con medidas gubernamentales, sino que esto se frena con conciencia social. Que cada uno sepa que si tiene síntomas, tiene que testearse, consultar y si soy un caso sospechoso o positivo, debo aislarme para cuidar a mi familia”, concluyó el especialista.