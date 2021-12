Honcheruk y su nuevo rol en la Legislatura: «Conducir no es mandar sino persuadir, eso me enseñó la doctrina peronista»

Sáenz Peña. este jueves, a horas de asumir como diputado provincial y convertirse en Jefe de Bloque del Oficialismo, Atlanto Honcheruk habló con el periodista Horacio Fernández sobre la tarea que le encomendó el gobernador Capitanich.

Honcheruk dijo que en estos días se avanzó en reuniones programáticas con los integrantes del espacio, «tuvimos una ronda de reuniones con el Interbloque que es un espacio muy heterogéneo, es un espacio diverso no sólo por la concepción política o doctrinario, sino porque todos, las personas, tenemos distintas formas de observar y ver la realidad», dijo, y agregó: «conducir no es mandar sino persuadir, eso me enseñó la doctrina peronista, y mi padre me enseñó como norma de vida que hay que respetar para ser respetado».

De esa manera Atlanto Honcheruk destacó en Radio La Red el papel que le cabrá de ahora en más ante los desafíos que la gestión Capitanich se propone en lo Legislativo. «Es de público conocimiento que estamos en sintonía, el gobernador pensó en enmiendas constitucionales para mejorar la vida de los chaqueños, hoy hay cuestiones que debemos acomodar en relación a los tiempos que vivimos», dijo, y resaltó: «es necesario el consenso, y el consenso se debe construir todos los días en cada acción y hasta en los gestos».

Honcheruk dijo que «hay problemas en la provincia y nos espera un tiempo de discusiones importantes donde debemos plantear políticas de estado pensando en todos; la ciudadanía quiere mejorar su calidad de vida, hay que buscar quebrar la burocracia en la que por ahí se estanca el Estado, hay que ser generosos en la discusión pensando en el futuro, por eso hay que cultivar todos los días el diálogo, con conversaciones permanentes, y los beneficiados serán los ciudadanos no los partidos políticos».

Finalmente mencionó que en el acto central por el cumpleaños del pueblo donde fue intendente por tantos años, que ahora queda en manos de su hijo Germán (que será intendente a cargo), «agradecí el acompañamiento de la gente en las urnas; soy un hombre sumamente agradecido», dijo.