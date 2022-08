InSSSeP desembolsa 1.007 millones de pesos y paga el 100% al aforo de prestadores

Resistencia. Se conoció este jueves que el InSSSeP realizó un pago a sus prestadores y desembolsó 1007 millones de pesos. La institución que conduce Antonio Morante continúa cumpliendo con los prestadores y restando asó los «justificativos rebuscados» mediante el que algunos inescrupulosos cobran el denominado plus médico.

Según se supo desde agosto del año pasado se viene abonando en tiempo y forma al Fondo de Prestadores, que son los gremios de los profesionales médicos que nuclea al 90% de éstos. Lo que se abonó esta semana fue la facturación del 100 del mes de junio, aproximadamente 1007 millones de pesos. En este sentido desde el InSSSeP se asegura que no se adeuda ningún importe a los profesionales médico, salvo julio que cuando presenten la facturación en agosto se procede a liquidar. «No hay deudas con los médicos, por lo tanto no hay justificativo para cobrar el plus médico”, expresó Fernando Romero, uno de los vocales.

Actualmente los médicos cobran un arancel de $1500 por consulta, las cuales pueden ser hasta 400 por mes, por profesional. Además InSSSeP achicó la brecha de 60 a 30 días en los procesos administrativos de la forma de pago, y se cumple en tiempo y forma, algo que se sostiene con mucho esfuerzo en la gestión de Antonio Morante.