Intentarán generar la «vuelta a clases» en algunas localidades de Chaco

Resistencia. La ministra de Educación, Daniela Torrente, informó que se está trabajando en forma coordinada con el Ministerio de Educación de la Nación, en la aprobación del Plan Provincial Vuelta a la Escuela, el cual fue elaborado desde los protocolos generales establecidos por la cartera educativa nacional y de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.

A partir de la autorización de dicho documento, se avanzará con el retorno progresivo y voluntario en aquellas localidades donde no han existido casos de COVID-19 hasta el momento de regresar.

Dicho Plan considera como principales destinatarios a estudiantes que este año comienzan o cierran períodos educativos, es decir, alumnos y alumnas de 1° y 7° grados de escuelas primarias y estudiantes de 1 y 5/6 años de escuelas secundarias y, posiblemente aquellos estudiantes que no mantuvieron contacto con el sistema educativo durante este tiempo.

En este sentido Torrente resaltó que “el regreso se generará de manera progresiva, por fases, tomando como punto de partida aquellas instituciones educativas de las localidades sin casos de COVID hasta el momento, dentro de las mismas, instituciones educativas de zonas rurales. En una segunda fase, estudiantes de los mismos grados y años, de escuelas urbanas de dichas localidades”.

Desde el Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Educación, se garantizará un retorno seguro y colocando como prioridad la salud de todos y todas, por lo que se está trabajando fuertemente en tres líneas prioritarias, que incluyen aspectos pedagógicos, infraestructura escolar y recursos de bioseguridad e higiene.

Al respecto, la ministra agregó que: “actualmente no se tiene definida una fecha exacta para la vuelta a clases presenciales, puesto que la misma está sujeta a la aprobación del Plan Provincial Vuelta a la Escuela por Nación, pero se está trabajando fuertemente en cuestiones de infraestructura, de adquisición de recursos y en aspectos pedagógicos, porque la intención está puesta en volver en el mes de octubre”.

«Todas las variables fueron pensadas y consideradas desde el Ministerio de Educación y se trabajó en cada determinación en forma coordinada con el Ministerio de Salud” informó la ministra, a la vez que hizo hincapié en que las definiciones formales se darán luego de que el Ministerio de Educación nacional y su par de Salud lo aprueben.

Los nuevos lineamientos sólo serán implementados en las localidades que no tuvieron casos de COVID-19. No regresará el personal que resida en localidades donde existieron casos activos o brotes, como tampoco lo harán estudiantes, personal docente y no docente que sean considerados dentro de los grupos de riesgo.

La vuelta a clases presenciales en la provincia del Chaco, parte de la necesidad de comenzar a re-vincular a los y las alumnos y alumnas, y ofrecer, bajo garantías de seguridad e higiene, la posibilidad de tener clases presenciales a los y las estudiantes determinados como grupos prioritarios. También se da como respuesta a una demanda planteada por la comunidad educativa.

«Se seguirá garantizando la continuidad educativa de todos y todas, en tanto se mantendrán los modos desarrollados hasta el momento, virtual, la plataforma educativa ´ELE´, cuadernillos impresos, uso de whatsApp, entre otros”, finalizó la ministra Torrente.