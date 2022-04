Internas 2023: El intendente de Sáenz Peña dijo que su padre «ha manifestado estar a disposición»

Sáenz Peña. Bruno Cipolini confirmó que él, personalmente, está generando alternativas con vistas a las PASO desde Evolución.

Bruno Cipolini desde la vereda de enfrente a la alianza Convergencia – Sumar aseguró este miércoles en un medio radical de la Capital lo que podría suceder internamente en el Radicalismo, y analizó el panorama provincial.

«Yo lo que veo es un escenario donde el acuerdo Rozas-Zdero ya tiene los cuatro candidatos en la calle, no me parece mal me parece valido, legitimo», expresó en diálogo con La Radio, según publicó DiarioChaco, y en ese sentido, afirmó: «El resto del frente de Juntos por el Cambio también estamos generando otras alternativas para aquellos que no sientan la identificación con esos candidatos, nosotros queremos tener voz, estamos preparándonos también».

«Gerardo ha manifestado estar a disposición. Hay otros dirigentes que se sienten y nos sentimos a disposición», dijo aunque agregó: «yo tengo mi principal mirada puesta en la ciudad, en la gestión y en la cantidad de problemas que todavía persisten en roque Sáenz Peña y hay que resolver», como anotándose para una reelección al frente de la comuna.