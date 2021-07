«Juntos por Chaco» cerró su lista con Nickich, Aída y el Ex-Comisario Romero

Resistencia. Finalmente, con el apoyo de bruno Cipolini, la alianza interna de la Unión Cívica Radical del Chaco «Juntos por Chaco» presentó la lista de sus precandidatos a las elecciones PASO 2021.

El ex gobernador Roy NIckisch y la ex Intendente de Resistencia Aída Ayala encabezan la lista a Diputados Nacionales, mientras que a para Diputados provinciales, el ex Comisario Fernando Romero se encuentra en primer lugar y Silvina Canteros Reiser en segundo.

Juntos por Chaco

Diputados nacionales:

Roy Nikisch

Aida Ayala

Pablo Álvarez

Silvina Salinas.

Diputados Provinciales:

Fernando Romero

Silvina Canteros Reiser

Albaretto Dimas

Susana Maidana

Guillermo Ledesma

Graciela Cuello

Jorge López

Silvia Aguerreberry

Jorge Alberto López

Solange Rosales

Rodolfo Íñiguez

Aída Hauptman

Elvio Abdula

Rosilda Lago

Carlos Duarte

Griselda Benítez