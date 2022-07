La empresa predilecta de Pérez Pons tiene deuda con sus trabajadores

Sáenz Peña. Los trabajadores de Palacios Construcciones hicieron retención de tareas hace algunos días. El motivo: le adeudaban dos quincenas completas. Según trascendidos en los obradores, la empresa acusa a Pérez Pons de no efectivizar pagos. Obras como remodelaciones de Ferichaco o el Centro de Educación física podrían paralizarse. La UOCRA no acusa recibo, ni por las deudas ni por el poco pago o la falta de liquidación de horas extras.

En la empresa predilecta de Pérez Pons, el ministro ex macrista que empieza a dañar la imagen del Gobernador, hay enojos. Los trabajadores trabajan de lunes a lunes, no hay descansos ni feriados, pero tampoco se paga por eso. Un dato llamativo no hay inspecciones de la UOCRA como en otros casos: por ejemplo empresas saenzpeñenses tiene inspecciones seguidas y muy exigentes por parte del gremio.

Un trabajador aportó las fotos que se ven en esta nota. Son del viernes pasado cuando en horas de la mañana los obradores eran un hormiguero por el enojo: se adeudaban dos quincenas completas. El trabajo por la mañana, en todas las obras (habría que ver si en la casa que construye Héctor Capitanich -hermano de Coqui- también) era a desgano, y por la tarde se paralizó todo. Cuando el sábado pareció la plata de la última quincena de junio las tareas se reanudaron pero con mal humor.

Palacios Construcciones la mayor beneficiada por la obra pública en la gestión de Santiago Pérez Pons todavía adeuda, en todas las obras, una quincena completa. Los capataces dicen al paso «el que quiere trabajar que lo haga, y el que no que se retire». Y cuando los trabajadores preguntan como es que una empresa que muestra un crecimiento impresionante en el último año no puede cumplir, la respuesta de los capataces es: «a nosotros nos dicen que el ministro (Pérez Pons) no cumple con los pagos.