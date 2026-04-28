La falsa médica fue detenida en Buenos Aires y será trasladada a Chaco

Buenos Aires. El dato importante es que Lidia Ojeda ya está a disposición de la Justicia. La Policía del Chaco anunció que hubo trabajo de inteligencia, como análisis de celular y rastreo digital, sin embargo un abogado saenzpeñense mencionó que la falsa médica negoció entregarse.

El parte de comunicación oficial de la fuerza policial indicaba que tras una intensa pesquisa llevada adelante por la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, fue detenida en la provincia de Buenos Aires una mujer de 43 años, acusada de hacerse pasar por médica profesional, realizando indicaciones, derivaciones y hasta firmando certificados de defunción.

Cabe indicar que la causa se inició luego de una denuncia radicada en Machagai por presunta usurpación de título y honores. Días atrás, los investigadores allanaron su domicilio en el barrio San Cayetano de la ciudad de Sáenz Peña, donde secuestraron diversos elementos de interés para la causa. Sin embargo, la mujer no se encontraba en el lugar. Posteriormente, se determinó que había viajado hacia la provincia de Buenos Aires.

La Fiscalía intervención Penal Nº 3 activó una orden de captura nacional, por lo que la Policía informó ayer por la tarde que se realizaron tareas de análisis telefónico y rastreo digital, lo que permitió establecer que estaba en el partido bonaerense de Tres de Febrero. También se informó que a partir del trabajo coordinado con efectivos de la Policía Bonaerense, se montó un operativo de vigilancia que culminó con la aprehensión de la acusada en la vía pública.

Sin embargo en declaraciones a la prensa, el abogado César López había mencionado que la falsa médica lo contacto para negociar su entrega a cambio de continuar el proceso en libertad, y que a partir de ahí se supo su ubicación.

La Fiscalía interviniente dispuso avanzar con los trámites correspondientes para su traslado a la provincia del Chaco, donde deberá prestar declaración en el marco de la causa.

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