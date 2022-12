La línea urbana San Roque suspendió el servicio en algunos barrios por ataque a sus unidades

Sáenz Peña. Lo confirmó este martes Julián Vilar, socio gerente de la empresa de colectivos. El hecho vandálico ocurrió en calle 1 y 38 del barrio Tiro Federal cerca de las 18:30, según denunció el chofer de la unidad.

Mientras la Policía hacía las diligencias, el socio gerente de la empresa de colectivos Julián Vilar dijo a LT16 que se tomó la decisión de suspender el recorrido en la zona.

Según lo narrado por Vilar el colectivo de la línea urbana de pasajeros fue dañado luego de recibir un ladrillazo y como consecuencia, una joven que se encontraba dentro del vehículo quedó cubierta de restos de vidrios.

El empresario expresó que estos ataques suelen ser recurrentes siempre en el mismo lugar, y explicó que cuando el vehículo recibió el impacto, el chofer se bajó de la unidad pero los delincuentes ya se habían ido corriendo.

«Ahora vamos a retirar el recorrido en el bario, en el Tiro Federal, Sarmiento y Arce. No habrá más recorridos en esos barrios. Vamos a pasar por la 28 pero no vamos a ingresar más. Ya he pedido reuniones con la gente de Transporte de la Municipalidad, a la Policía, pero las soluciones no llegan. Una alternativa sería cámaras en el recorrido, pero seguimos esperando, imagínense ahora no sólo vamos a perder rentabilidad por el combustible sino también por la reposición de vidrios», dijo a LT16.