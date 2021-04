La oficial que denunció al «jefe» Moral cuenta su calvario: «Me hicieron trabajar 37 horas seguidas»

Sáenz Peña. Carla Marcela Ramírez es oficial principal y tuvo que pedir licencia porque prácticamente «toda» la policía se le tiró en contra. Ella denunció al Director General Seguridad Interior por abuso y hostigamiento.

La mujer que trabajaba de secretaria del Director General Seguridad Interior Comisario Mayor de Policía de Saénz Peña Marcelo Nelson Fernando Moral lo denunció penalmente por acoso laboral, hecho que esta investigado por el fiscal Marcelo Soto. «El comisario Moral intentó besarme y como no pudo, me manoseó un pecho», citó en la denuncia, contando otros hechos.

La oficial en diálogo con Radio La Red contó como vive las horas posteriores al haber denunciado a su superior por abuso y hostigamiento, lo que le valió una serie de «ataques y castigos» maquillados que buscan callarla, según dijo. Actualmente se vio obligada de pedir licencia tras tener que trabajar al rededor de 37 horas consecutivas.

Ramírez mencionó: «me pidieron hacer un descargo y me negué a hacerlo, me reclaman que hable con la prensa sin pedir permiso a mis superiores». Mencionó que jefa de Personal y Logística de Interior, y a su vez cumplía funciones como secretaria de Jefatura de Operaciones y eso «generaba un ingreso extra en lo económico que me venía bien para cubrir tratamiento y demás de mi hija discapacitada», dijo.

La oficial Ramírez fue jefa de la División de Violencia de Género de la Policía en Sáenz Peña durante un año, por cuanto conoce las leyes respectivas, y como oficial de policía sabe qué tiene permitido y qué no de acuerdo a las normativas internas de la institución.

«37 horas seguidas trabaje, sin saber si tenía relevo», mencionó a La Red destacando que esa prestación de servicio le fue notificada por el jefe de unidad a la que actualmente perteneces, Comisaría 6ta.

«Quiero que las mujeres se animen a denunciar los acosos que viven», expresó, y repasó que tras denunciar al comisario general Moral «ninguna autoridad policial ni funcionario de Gobierno se comunicaron conmigo, nadie, me dejaron sola, pero tengo el apoyo y el acompañamiento de mi familia».