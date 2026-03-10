La Oposición exhibió cartelitos y se volvió tenso el clima en la Apertura de Sesiones

Sáenz Peña. El concejal del PJ Leonardo Arrudi defendió la iniciativa, dijo que es una forma de expresar la postura de la oposición sobre la investigación judicial, y volvió a criticar que sus pares no permitan interpelar al Intendente.

El edil, que además preside el Partico Justicialista, Leonardo Arrudi, fue categórico en sus cuestionamientos, y se mostró molesto por la actitud de empleados que intentaron retirar los carteles. Los concejales opositores exhibieron carteles vinculados a la investigación judicial por las inversiones municipales en la Bolsa de Comercio del Chaco, y según Arrudi, «fue otra conducta antidemocrática y antioposición» el que hayan ordenado a empleados municipales de protocolo que retiraran los carteles.

El concejal apuntó al Intendente, quien pidió a los empleados permitir que los carteles se exhiban, y a la presidente del Concejo Nora Gauna, sobre quien dijo «tiene responsabilidad en lo ocurrido». «La voz de la oposición debe poder manifestarse en cualquier momento», sostuvo Arrudi, y respecto a la colocación de carteles durante el acto,

Arrudi defendió la metodología utilizada.

«Son prácticas a las que recurre la oposición cuando no tiene la voz institucional. Hemos citado al intendente al Concejo Deliberante para que dé explicaciones y eso fue bloqueado por la mayoría oficialista», expresó. Por esa razón, explicó que el bloque opositor busca otros mecanismos para manifestar su postura. «Es una forma de hacernos escuchar y es una práctica sana dentro de la democracia. No hay que dramatizarlo tanto», sostuvo.

Compartir