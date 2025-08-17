La UCR defiende su alianza con La Libertad Avanza

Resistencia. El vicepresidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) del Chaco, Diego Gutiérrez, salió con dureza a responder las críticas contra la alianza estratégica entre el radicalismo chaqueño y La Libertad Avanza (LLA), apuntando directamente contra el exfuncionario municipal y exdiputado Sergio Vallejos.

“Vallejos vendió los ideales y convicciones por un carguito que le regalaron. Con ese puesto pegó el portazo en la UCR y ahora pretende dar lecciones de política”, disparó Gutiérrez.

El también vocal del IPDUV cuestionó la “repentina aparición” de Vallejos en la escena pública: ”Tendría que estar callado. Fue parte del descalabro económico que dejó al municipio de Resistencia en la peor gestión de su historia. La gente no se olvida de eso”.

Gutiérrez defendió con firmeza la alianza con LLA

“Es una decisión política acertada, con objetivos claros: poner las cuentas en orden, distribuir con equidad y sacar al Chaco del pozo en el que nos dejaron tras 16 años de gobiernos nefastos”- concluyó Gutiérrez.

Compartir