17 agosto, 2025

Opción de Noticias

El portal de periodismo de Sáenz Peña, Chaco

La UCR defiende su alianza con La Libertad Avanza

1 min de lectura

Resistencia. El vicepresidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) del Chaco, Diego Gutiérrez, salió con dureza a responder las críticas contra la alianza estratégica entre el radicalismo chaqueño y La Libertad Avanza (LLA), apuntando directamente contra el exfuncionario municipal y exdiputado Sergio Vallejos.

“Vallejos vendió los ideales y convicciones por un carguito que le regalaron. Con ese puesto pegó el portazo en la UCR y ahora pretende dar lecciones de política”, disparó Gutiérrez.
El también vocal del IPDUV cuestionó la “repentina aparición” de Vallejos en la escena pública: ”Tendría que estar callado. Fue parte del descalabro económico que dejó al municipio de Resistencia en la peor gestión de su historia. La gente no se olvida de eso”.

Gutiérrez defendió con firmeza la alianza con LLA
“Es una decisión política acertada, con objetivos claros: poner las cuentas en orden, distribuir con equidad y sacar al Chaco del pozo en el que nos dejaron tras 16 años de gobiernos nefastos”- concluyó Gutiérrez.

Compartir

Te pueden interesar

1 min de lectura

La UCR defiende su alianza con La Libertad Avanza

2 min de lectura

Continúa el trabajo de mejoramiento cloacal en Sáenz Peña

1 min de lectura

Ya se puede consultar el padrón para las elecciones de octubre

1 min de lectura

El intendente García se reunió con el ministro Domínguez y pidió por la reactivación de obras