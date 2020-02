La UCR rechaza la desentralización de servicios; Polini dijo que «no hay ni borrador»

Sáenz Peña. El intendente Dugratense, Juan Carlos Polini, analizó en LT16 esta tarde la última reunión de dirigentes que trató este tema.

Según dijo ven la regionalización bien dentro de la idea de desarrollo productivo de regiones pero tiemnen reparos con respecto a la descentralización ya que entienden que son competencia exclusiva y excluyente del gobierno provincial y no de los municipios. Tal es el caso de ámbitos como la salud y educación que Capitanich busca pasen a depender de Municipios y ya no de la Provincia.

Polini dijo a LT16 que «ni el área especifica, como la Secretaría de Municipios, tiene presente o borrador de qué quiere hacerse. La regionalización arrancó con Rozas y se profundizó con Nikisch, después le cambiaron el nombre. Y hoy lo que se menciona son solo anuncios, no hay nada escrito, no se sabe como se va a implementar», dijo el intendente.

eDijo por otra parte que en la reunión quedó definido que «el radicalismo está dispuestos a discutir y ser parte de las decisiones que deba tomar la provincia como política de Estado». Sobre los servicios públicos en manos de los municipios dijo «administrar algo no debe alarmarnos, el tema son las condiciones, las condiciones no están manifestadas; sobre el tema salud, educación, seguridad, no hay información para los intendentes, solo es una idea generalizada».

Finalmente mencionó que también se analizó la situación de Secheep, que en breve realizará una audiencia pública para aumentar sus valores, «en las condiciones y como se maneja Secheep es muy difícil que se sostenga en el tiempo, sufrimos mucha consecuencias», dijo.