«La unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca», aseguró Larreta

CABA. Luego de las críticas del expresidente Mauricio Macri por la decisión de implementar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que «la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca».

«Estamos cumpliendo con la ley. Tomé dos decisiones: que se vota con Boleta Única y el mismo día que la elección nacional para que los porteños no tengan que ir seis veces a votar», aseguró en un acto de reconocimiento a miembros del Grupo Especializado de Rescate del Cuerpo de Bomberos.

Así, descartó: «No participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca. Siempre trabajo por la unidad, por eso nunca me van a escuchar criticando y cuestionando a otro miembro, si hay una diferencia la discutimos, pero esta es una decisión por la transparencia, por la forma de votar que considero yo y todos los miembros del PRO y de JxC que es la mejor».

Cabe mencionar que ayer, el líder del PRO, Mauricio Macri, había cuestionado la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de realizar elecciones concurrentes con boleta única electrónica.

«Coincido con María Eugenia. Que profunda desilusión», manifestó en referencia a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien escribió: «El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada».