Leandro Zdero: “Ganamos porque fuimos la alternativa a un Gobierno de 16 años de fracaso”

—¿Cuál es la clave del triunfo teniendo en cuenta que Capitanich va por su cuarto mandato?

—Yo vengo recorriendo la provincia hace muchísimo tiempo. Chacra por chacra, paraje por paraje, localidad por localidad y ciudad por ciudad. Lo vengo haciendo como parte de una autocrítica que creíamos necesaria y que tiene que ver con estar en contacto con la gente. A partir de eso armamos nuestra plataforma de Gobierno y generamos una alianza con la gente, con el sector público y con el sector privado. Nuestra lista representa una pluralidad de diferentes sectores políticos, pero también sectores que no pertenecen a la política. Sectores del campo, de la salud, de la educación, del comercio. Una mezcla entre los que tienen experiencia y los que tienen juventud. A todo eso, sumarle que hay un Gobierno que está en un fin de ciclo. Un Gobierno que mintió y empobreció al pueblo y que, lamentablemente, perdió el contacto con la gente. Ganamos porque fuimos la alternativa a 16 años de fracaso.

—¿Cómo repercutió el caso de Cecilia en las urnas?

—Por respeto a la mamá y a la familia de Cecilia, quiero ser prudente con este tema que, sin dudas, atravesó a la política. Al igual que todos los chaqueños, yo quiero Justicia y quiero un esclarecimiento, caiga quien caiga. Por supuesto que esto también expresa parte de lo que era una sociedad entre el Estado y los empresarios de la pobreza, ¿no? Que recibían mucha plata, administraban pobreza y tenían a la gente las narices. Clientelismo político a partir del cual hicieron un Estado paralelo. Nosotros lo veníamos denunciando y a partir de este caso se profundizó. Ahora la gente está indignada. Hay mucha bronca, pero esto es moneda corriente.

—¿Cree que si las elecciones hubieran sido en otro momento Juntos por el Cambio le hubiera sacado menos ventaja a Capitanich?

—No me voy a anotar todo el mérito. Me parece que no es un mérito solamente la construcción que hicimos. Esto también es un hartazgo por parte de la gente de un Gobierno que ya no se preocupa por nada. En cualquiera de las áreas del Gobierno, vos apretás y sale pus. Hace tres o cuatro años nosotros éramos conocidos porque en el Chaco se enyesaba una fractura con cartón. ¿Vos sabés lo que hicieron la semana pasada? Enyesaron a una nena en la localidad de Tres Isletas con una botella de plástico y fuimos noticia nacional por ese lamentable hecho. No hay yeso en los hospitales. La gente no se puede curar en la salud pública. La gente comenzó a darse cuenta de la mala administración y de que la única fuente de futuro es un plan de fracaso.

—De acá a septiembre, probablemente, Capitanich vuelque el peso del Estado para derrotarlo. ¿Qué piensa que puede suceder en los próximos meses?

—Ya lo demostró: hizo fraude en la Legislatura, violó la Constitución, hizo un traje a medida del sistema electoral. Fuimos a la Justicia, le ganamos. Quiso complicar las PASO poniéndolas en un fin de semana largo. Van a hacer lo que tengan que hacer para permanecer en el poder, porque esto se transformó en un Gobierno de amigos, parientes y entenados. Están cuidando el poder como sea, pero bueno, saben que yo no les tengo miedo. No nos vamos a quedar callados frente a lo que pasa en la provincia.

—¿Cuál cree que es el vínculo entre la familia Sena y el Gobernador Capitanich?

—Hay una situación de complicidad que existe entre el gobierno y los movimientos sociales. En el caso de la familia Sena son parte de un mismo proyecto político. Ellos conciben al Estado como una forma darle poder a alguien para que administre dinero, tenga a la gente casi cooptada en la necesidad y después hagan de colectora.

—¿Cómo evalúa la investigación?

—Me parece bien que se haya conformado un Equipo de Fiscales Especiales y se hayan sumado dos fiscales más a la investigación. Vi con preocupación que se tardó mucho al principio. Demoraron en activar los protocolos de búsqueda de desaparición. Cuando hay una desaparición, automáticamente uno tiene que saber quién fue la última persona con la que estuvo quien falta. Se perdió tiempo. Se actuó tarde.

—Qué va a pasar con los votos de Juan Carlos Polini, ¿cree que se transfieren directamente?

—Ayer a las 12 de la noche, cuando sabíamos que teníamos el resultado a favor, y que el Gobierno estaba manipulando la información para no cargarla en el sistema, Juan Carlos y yo dimos un mensaje de unidad. El trabajo es en conjunto. Nosotros estamos en comunicación porque entendemos que el que gana tiene que conducir y después trabajar todos juntos. Esto lo iba a hacer yo también, si no era quien se llevaba el acompañamiento popular. Estamos trabajando juntos en la idea de consolidar un nuevo Gobierno en la provincia y dar vuelta a la página.

—El voto en blanco fue la tercera opción que más eligieron los chaqueños. ¿Van a ir por esos electores y por los que se abstuvieron?

—Lo que tenemos que hacer es llegar a los sectores que expresan el descrédito de la política y, fundamentalmente, no encuentran la representación de quienes son oferta electoral. Vamos a redoblar el esfuerzo para demostrar a la gente que tenemos la mejor propuesta y que vamos a solucionar los problemas. Además, les vamos a contar cómo lo vamos a hacer y con qué presupuesto. Tenemos que llegar a los chaqueños que no nos votaron y sobre todo a los que votaron en blanco. Es importante que entendamos que, a veces, un voto en blanco no dice nada. Si queremos que haya alguna alternancia para producir cambios, el voto es la herramienta fundamental y tiene que tener una decisión. En ese convencimiento vamos a trabajar para que la gente nos dé la oportunidad a nosotros.

—Quién le gustaría que esté al lado suyo, ¿Horacio Rodríguez Larreta a Patricia Bullrich?

—Viste que yo logré el apoyo de los dos, ¿no? De Horacio y de Patricia e inclusive del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Hoy he recibido infinidad de llamados de otros dirigentes, como María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Pablo Javkin. Me voy a olvidar de alguno y se va a enojar. Seguramente en estos días vamos a tomar una decisión porque esta es una decisión colectiva.

Por Florencia Illbele – enviada especial