León XIV recuerda al papa Francisco en el primer año de su muerte

Angola. «Dejó mucho a la Iglesia con su testimonio. Una verdadera cercanía hacia los más pobres, los enfermos, los niños y los ancianos», expresó en el avión que lo trasladó a Guinea Ecuatorial.

El papa León XIV recordó hoy al papa Francisco al cumple este martes 21 de abril el primer aniversario de su fallecimiento. En un mensaje en su cuenta de X, destacó que las «palabras y gestos» de su antecesor permanecen «grabados en nuestros corazones».

En su mensaje, el Papa pidió recoger el legado de Francisco, «proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo».

«Dejó mucho a la Iglesia con su testimonio y su palabra»

Además, durante el vuelo que trasladaba de Angola a Guinea Ecuatorial -último país que incluye la gira africana-, León XIV recordó ante los periodistas a su antecesor: «Quisiera recordar, en este primer aniversario de su fallecimiento, al papa Francisco, quien aportó tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos, demostrando en tantas ocasiones, a través de sus acciones, una verdadera cercanía hacia los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y los ancianos. Dejó mucho a la Iglesia con su testimonio y su palabra».

Para el obispo de Roma, de Francisco podemos recordar multitud de mensajes, como «la fraternidad universal, tratando de promover un respeto auténtico por todos los hombres y mujeres, promoviendo este espíritu de fraternidad, de ser hermanos todos, buscando cómo vivir el mensaje del Evangelio para conocer este espíritu de fraternidad entre todos», subrayó.

A su vez, León XIV hizo hincapié en el mensaje de la misericordia que transmitió Jorge Mario Bergoglio en su primer Ángelus o misa de inicio de pontificado el 17 de marzo de 2013, cuando «predicó sobre la mujer sorprendida en adulterio y habló desde el corazón de la misericordia de Dios, del gran amor, del perdón y de la generosa expresión de misericordia del Señor. Quiso compartir este espíritu con toda la Iglesia, ofreciendo también aquella hermosa celebración de un Jubileo extraordinario de la misericordia», recordó.

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