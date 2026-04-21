18 bombas siguen trabajando en simultáneo para drenar el agua en la ciudad

Sáenz Peña. La comuna informó en las últimas horas que las cuadrillas locales y personal de Electrotecnia trabajan en los barrios para despejar desagües y asistir ante la caída de cables.

Ante la persistencia de las tormentas que afectan a Presidencia Roque Sáenz Peña, el sistema de desagües pluviales se encuentra operando a su máxima capacidad. El objetivo prioritario es agilizar el escurrimiento en los sectores más críticos, luego de que el pluviómetro marcara un promedio superior a los 100 mm antes de las 9 horas de ayer lunes.

Desde ayer siguen 18 las estaciones de bombeo que trabajan de manera continua para evacuar el excedente hídrico hacia los cuencos receptores.

La distribución de los equipos en funcionamiento es la siguiente:

Puntos de mayor caudal: 4 bombas en el cuenco de calle 33 y Ruta 95; otras 4 en el sector de Ruta 16 y calle 68.

4 bombas en el cuenco de calle 33 y Ruta 95; otras 4 en el sector de Ruta 16 y calle 68. Zonas estratégicas: 3 bombas en el sector Ginés Benítez–Tiro Federal y 2 en el Parque Temático.

3 bombas en el sector Ginés Benítez–Tiro Federal y 2 en el Parque Temático. Refuerzo en barrios: Se mantiene una bomba activa en cada uno de los siguientes puntos: Puerta del Sol, La Salada, 713 Viviendas, barrio Sarmiento y barrio San Miguel.

Más allá del drenaje, el temporal ha generado otras complicaciones que están siendo atendidas por cuadrillas municipales, por ello según explicó Pablo Álvarez equipos de servicios públicos realizan la recolección de ramas y residuos que obstruyen las bocas de tormenta, así como Personal de Electrotecnia trabaja en conjunto con la empresa SECHEEP para intervenir en zonas donde se han reportado cables del tendido eléctrico caídos, evitando riesgos para los transeúntes.

Álvarez recordó que el monitoreo de los cuencos será permanente, dado que el Servicio Meteorológico Nacional prevé que las lluvias continúen durante los próximos días, y remarcó que ante cualquier contingencia, inundación de vivienda o peligro en la vía pública, los vecinos pueden comunicarse a la línea 103.

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