Naidenoff advirtió que las amenazas escolares por redes sociales “no son broma, son un delito”

Resistencia. La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, pidió fortalecer la alianza entre la escuela y la familia ante el aumento de conductas de riesgo y ciberdelitos. Remarcó la importancia del control de los padres sobre el uso de celulares.

En un contexto marcado por la viralización de amenazas contra instituciones educativas, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, lanzó un contundente llamado a la reflexión social. “La escuela no es una isla”, afirmó, subrayando que la crisis de convivencia escolar es un reflejo de problemáticas sociales más profundas que requieren una intervención urgente de los padres.

“Esto no es broma”: El límite entre el juego y el delito

Ante la réplica de retos virales y amenazas en redes sociales por parte de estudiantes en diversas localidades, la funcionaria fue tajante al señalar que estas acciones tienen consecuencias legales. La campaña de concientización surge tras hechos de extrema gravedad, como el asesinato de un alumno a manos de otro en Santa Fe, lo que encendió las alarmas en toda la región.

“Es consecuencia de problemas sociales. Debemos revisar la relación familia-escuela y dejar de lado la teoría para actuar seriamente”, sentenció Naidenoff.

Herramientas y protocolos vigentes

La ministra recordó que los docentes cuentan con la Resolución N° 1982/23 (Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Complejas), un protocolo diseñado para identificar y actuar ante casos de: Bullying y Ciberbullying, Consumos problemáticos, y Situaciones de violencia o amenazas.

Además, se están llevando a cabo jornadas institucionales en todas las regionales educativas con el apoyo de equipos interdisciplinarios para fortalecer los acuerdos de convivencia.

El celular en el aula y el rol de los padres

Uno de los puntos más firmes del informe fue la regulación del uso de dispositivos móviles. El Gobierno provincial ya impulsa un proyecto de ley para regular los celulares en las escuelas, mientras que muchos establecimientos ya aplican restricciones internas.

Señales de alerta para las familias: La ministra instó a los tutores a no delegar la educación tecnológica y a estar atentos a conductas sospechosas en el hogar: el encierro prolongado, el silencio excesivo, y la falta de límites en el uso de pantallas.

“La familia debe involucrarse activamente en establecer límites basados en el amor y la enseñanza. Se trabajará también con la Policía para que el mensaje sobre estos delitos sea claro y contundente”, concluyó la titular de la cartera educativa.

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