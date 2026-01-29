Los días 14 y 21 de febrero Sáenz Peña vivirá dos noches de Carnavales

Sáenz Peña. La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva edición de los Carnavales Saenzpeñenses, que se llevarán a cabo los días 14 y 21 de febrero en el Predio Ferichaco, con el brillo, la música y la alegría de las comparsas locales.
Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar del desfile de comparsas que forman parte de la tradición cultural de la ciudad, con coreografías, trajes y propuestas artísticas que reflejan el trabajo y el compromiso de cada agrupación.
En esta edición participarán las comparsas:
- La Estrella del Sur
- Alegría
- Imperio
- Yasí Berá
- Yapeyú
- Yasí Porá
- Ara Pipí
Desde el Municipio se destaca el esfuerzo de cada comparsa y de sus integrantes, quienes año tras año contribuyen a mantener viva esta expresión cultural tan representativa de Sáenz Peña.
Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000 y podrán adquirirse directamente a través de las comparsas, fomentando así el acompañamiento y apoyo al trabajo que realizan durante todo el año.
Los Carnavales Saenzpeñenses se consolidan como una propuesta para toda la familia, promoviendo el encuentro, la identidad cultural y el disfrute de uno de los eventos más esperados del verano en la ciudad