Se lanzó la 5° edición del Campeonato de Locro Saenzpeñense

Durante la conferencia de prensa, el profesor Eduardo Molina comentó que el próximo 9 de julio, a partir de las 11 horas, en el Polideportivo Municipal, se desarrollará una nueva edición del certamen que reúne a cocineros y amantes de esta tradicional comida argentina.

La convocatoria ya se encuentra abierta y los interesados podrán inscribirse en las oficinas de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad o a través de los canales habituales de comunicación del municipio.

Desde la organización recordaron que el campeonato logró mantenerse en el tiempo, llegando este año a su quinta edición y otorgando importantes premios a los ganadores. Entre ellos se encuentra el viaje a la localidad santiagueña de Sumampa, sede del tradicional Campeonato Nacional del Locro, además de premios en efectivo que serán anunciados oportunamente.

Uno de los momentos destacados de la presentación fue el reconocimiento al saenzpeñense Mariano Rusa, último ganador del certamen local y actual campeón nacional de locro, quien logró llevar por primera vez ese importante título a la ciudad. Las autoridades resaltaron no solo su desempeño gastronómico, sino también los valores humanos y el comportamiento ejemplar que representaron a Sáenz Peña durante la competencia nacional.

Por su parte, la subsecretaria de Bromatología Municipal, Daniela Alcorta, dio a conocer los requisitos obligatorios para participar del campeonato, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria durante el evento. Entre las exigencias se encuentran el uso de indumentaria adecuada —cofia o gorro, delantal y guantes—, disponibilidad de alcohol al 70%, acceso a agua para la higiene de utensilios y superficies, conservadoras para la correcta conservación de alimentos, recipientes diferenciados para carnes y vegetales, y recipientes para residuos.

Asimismo, se informó que todos los concursantes deberán contar con el Carnet Sanitario Nacional vigente. Para ello, se realizarán cursos de Manipulación Segura de Alimentos el 7 de julio, en el Salón del Club Social, con una duración de una jornada y una vigencia de tres años para la certificación obtenida.

Con esta nueva edición, el Campeonato de Locro Saenzpeñense busca seguir fortaleciendo las tradiciones populares, promoviendo la gastronomía regional y ofreciendo un espacio de encuentro para toda la comunidad en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.