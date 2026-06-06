Morgue del 4 de Junio: Familias denuncian demoras y angustia mientras esperan la entrega de sus seres queridos

Sáenz Peña. fuerte controversia se vive en el Hospital 4 de Junio por el funcionamiento de la Morgue, donde al parecer, y según la queja creciente de familiares de fallecidos, «hay una persona que se cree dueño de los muertos».

Sáenz Peña vuelve a quedar en el centro de la polémica por la situación que atraviesa la morgue del Hospital “4 de Junio”.

Según denuncias de familiares y trabajadores vinculados al servicio, existirían importantes demoras en la entrega de cuerpos, generando horas de angustia y desesperación para familias que deben trasladar a sus seres queridos hacia distintas localidades del interior. Además, versiones señalan que personal de morgue estaría cumpliendo funciones ajenas a su tarea específica, incluso relacionadas con la seguridad del nosocomio. Se trataría de uno de los tantos contratados por el ministro Sergio Rodríguez, personal que ya habría tenido roces fuertes con el personal de planta permanente debido a ciertas actitudes que general malestar.

No se trataría de una cuestión de minutos sino de largas horas de espera. Los familiares permanecen esperando respuestas en medio del dolor de una pérdida reciente. Ahora bien, ¿Quién se hace cargo cuando una familia debe esperar horas para despedir dignamente a un ser querido?

La situación genera preocupación debido a que la Morgue del Hospital ya fue objeto de cuestionamientos y anuncios de refacciones e investigaciones administrativas en distintas oportunidades.

Vecinos y familiares reclaman soluciones urgentes, más personal y una organización que garantice la rápida entrega de los cuerpos para evitar que el sufrimiento de quienes atraviesan un duelo se convierta además en una larga espera.

¿Falta personal en la morgue?, ¿Existen problemas de organización? ¿Por qué se producen las demoras? ¿Qué respuesta dará la Dirección del hospital conducida por Jaime Etchelouz y el Ministerio de Salud a cargo de Sergio Rodríguez? ¿Puede personal contratado, incluso personal de otra dependencia o repartición estatal, creerse propietario de los cuerpos de las personas fallecidas y hacer pasar a las familias tremendo calvario?

Las familias merecen respuestas. Y sobre todo, merecen respeto en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

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