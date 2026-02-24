Los Nocheros llegan a Sáenz Peña para celebrar los 114 años de la ciudad

Sáenz Peña. En una conferencia de prensa realizada este lunes, la Comisión Organizadora, encabezada por el Diputado Nacional Gerardo Cipolini, presentó el programa oficial de festejos para el mes de marzo.

En conferencia de prensa que tuvo lugar en la mañana del lunes, la Comisión organizadora de los festejos por el aniversario de la ciudad, anunció las distintas actividades que tendrán lugar desde el 28 de febrero y durante todo el mes de marzo.

La conferencia estuvo encabezada por el Diputado Nacional Gerardo Cipolini, quien está a cargo de dicha Comisión y estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Local Martín Sobol, el secretario de Relaciones Institucionales Eduardo Molina; la subsecretaria de Turismo Verónica Wilcovski, el subsecretario de Deporte Social y Comunitario Ivan Arredondo; la Reina de la ciudad Aldana Valdez y Viviana Gómez.

Como ya es habitual los festejos comienzan el 28 de febrero con el festival aniversario en el Mural del Centenario con la actuación de “Los Nocheros” y el 1 de marzo tendrán lugar las actividades protocolares con el izamiento de banderas, acto central y desfile.

Las actividades:



SÁBADO 28 DE FEBRERO: 21:00hs. Show Musical y Fuegos Artificiales de Bajo Impacto Sonoro en el Mural del Centenario.

DOMINGO 1 DE MARZO: Plaza San Martín. 08:00 hs. Acto de izamiento de Banderas

09:00 hs. Izamiento de bandera de la Ciudad Rotonda Intersección RN N°95 y RN N 16.

09:30 hs Misa de Acción de Gracias en la Catedral San Roque.

18:45 hs. Arrío de Bandera Pabellón Nacional.

19:00 hs Acto Central y Desfile.

VIERNES 6 DE MARZO: 10:00 hs. Emplazamiento Cartel Hermanamiento con ciudad de Nova Baňa Avenida 2 esquina 7.

20:00 hs. Inicio de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante Municipal. (Firma de convenio Hermanamiento con Nova Baňa Eslovaquia).

SÁBADO 7 DE MARZO: 21:00 hs. Elección de Reina de Sáenz Peña Polideportivo Municipal.

DOMINGO 8 DE MARZO: 20:00 hs. Desfile de Carrozas y Autos Antiguos.

MARTES 10 DE MARZO: 19:00 hs. Emplazamiento cartel Hermanamiento con Pleven Bulgaria en calles 14 y 9 (Sociedad Búlgara).

JUEVES 12 DE MARZO: 10:00 hs. Acto Donación de Escultura Unidad Educativa de Gestión Privada N°193 “San Roque”.

VIERNES 13 DE MARZO: 19:30 hs. Declaración de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la ciudad Ex Hotel Sarmiento Avenida 1 entre 4 y 6.

SÁBADO 14 DE MARZO: 10:00 hs. Torneo Provincial de Ajedrez Club Social.

21:00 hs. “Bailable del Aniversario” Organiza Coral Termal.

DOMINGO 15 DE MARZO: 19:00 hs. Maratón, Patín, Carrera y Zumba.

MARTES 17 DE MARZO: 19:30 hs. Descubrimiento de placa en Busto de Roque Sáenz Peña Calle 7 esquina 12.

VIERNES 20 DE MARZO: 20:00 hs. 80 Aniversario de la Pasarela Inauguración puesta en valor Música en vivo, artesanos y patio gastronómico.

MIÉRCOLES 25 DE MARZO: 20:30 hs. Presentación de Película/ Documental: Sáenz Peña Cine del Centro Cultural Municipal.

JUEVES 26 DE MARZO: 19:30 hs. Reconocimiento al 30° Aniversario de Sala Septiembre.

