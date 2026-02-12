Los obispos del NOA llaman a renovar la misión de la Iglesia frente a la realidad social

Salta. Junto a Pastoral Social, reflexionan sobre la pobreza, la violencia, la educación y los problemas sociales de la región, e invitan a asumir un compromiso concreto con el Evangelio y la fraternidad.

Los obispos del Noroeste Argentino (NOA) difundieron un mensaje al pueblo de Dios en el que reflexionan sobre la realidad social de la región y el rol de la Iglesia en la vida de las comunidades. El comunicado fue elaborado tras la reunión de los prelados, del 7 al 10 de febrero en Salta, donde abordaron preocupaciones pastorales y sociales de sus diócesis.

En el mensaje, los obispos destacan la importancia de asumir la identidad y misión de los fieles como «sal de la tierra y luz del mundo», citando el Evangelio de Mateo (5,13-14). Asimismo, recordaron con alegría la celebración de dos efemérides de gran valor eclesial: los 200 años del nacimiento del beato Mamerto Esquiú y los 50 años del martirio de los mártires riojanos.

El documento subraya la necesidad de fortalecer un estilo de Iglesia cercana, corresponsable y comprometida con la evangelización y el acompañamiento de los más necesitados. Además, invita a llevar «la luz del Evangelio» frente a las situaciones de dolor, pobreza y violencia que afectan a la región. [Texto completo de los Obispos del NOA]

El equipo de Pastoral Social del NOA presentó un documento sobre la realidad social de la región, que los obispos asumieron como propio. En él se destacan situaciones de pobreza, violencia, abandono escolar, consumo de drogas, conflictos socioambientales y problemas estructurales que afectan especialmente a jóvenes y familias vulnerables. El mensaje invita a las comunidades a recibir este documento y traducirlo en acciones concretas que lleven la luz del Evangelio a la vida cotidiana.

El comunicado subraya que estas reflexiones forman parte del camino sinodal que la Iglesia en el NOA busca afianzar. Pomueve acciones concretas de acompañamiento y compromiso social, confiando esta misión a la Virgen del Valle y a los mártires y santos que iluminaron la historia de la región.

[Texto complerto del Equipo de Pastoral Social y los Obispos del NOA]

Compartir