Lovey denuncia el avance de la droga en Quitilipi: policías involucrados y vecinos «saben dónde se vende»

Quitilipi. El intendente local Ariel Lovey manifestó abiertamente su malestar por la creciente ola de inseguridad que azota a Quitilipi con duras críticas al flojo accionar policial, a la justicia garantista y al Estado provincial que no responde al clamor comunitario.

Se mostró ofuscado porque la gente lo responsabiliza como autoridad del pueblo y advirtió que lo que provoca el aumento de la delincuencia es el consumo de estupefacientes, asegurando que ‘todos los vecinos saben dónde se vende droga pero no se puede hacer nada porque hay hasta policías que están involucrados‘, enfatizó.

El jefe comunal se refirió a la problemática durante una reunión con vecinos del barrio Hipotecario que desde hace ya un tiempo vienen reclamando mayores medidas de seguridad en el sector. Estuvieron presentes también el jefe policial de Zona José Galarza y el nuevo comisario Gustavo Sosa.

Tras los diversos planteos sobre robos y demás hechos delictivos, se concluyó en la implementación de una mayor frecuencia de recorridas con los móviles, mejoramiento del alumbrado público y colaboración municipal para la compra de una alarma vecinal, entre otras acciones preventivas.

INACCIÓN DEL ESTADO PROVINCIAL

El mandatario quitilipense consideró que no se puede responsabilizar a los vecinos que actúen de policía ni tampoco le puede recaer a él toda la culpa por la inseguridad. ‘La gente se enoja conmigo pero si el Estado provincial no me garantiza y no me ayuda es difícil que yo pueda hacer algo como intendente. Le propuse al comisario anterior hacer anillados en los lugares más peligrosos, le pedí más personal a la ministra de Seguridad; me pregunto por qué la policía del Chaco tiene que ir a sacar los piqueteros de una ruta nacional cuando debería venir Gendarmería o la Policía Federal, entiendo que reciben orden del gobernador pero tenemos que buscar la forma de contar con más presencia policial en las calles‘, señaló.

«ESTOY CANSADO DE QUE ME PUTEEN»

Lovey remarcó que la delincuencia se aumenta porque la venta de ‘falopa‘ se volvió tan común que ‘todos saben quién y donde‘ se comercializa. ‘Estoy cansado de que la gente me putee diciéndome ‘Usted no hace una m…‘, cuando yo veo los patrulleros tomando mate, incluso los vi tomando alcohol en algunos lugares; mi opinión es realizar anillados donde se sabe que están los corredores más peligrosos y de ahí atacar al resto, si sabemos que en barrios como la Quinta 49 se encuentra el mayor proveedor de drogas tenemos que buscar la forma de atacar, pero también pido que se haga una investigación para adentro de la comisaría para encontrarle una solución a esto; yo solo no voy hacer gloria, entonces aprovechando que hay un nuevo comisario, hay que trabajar‘, sostuvo.

«Todos saben pero nadie se mete»

Ariel Lovey insistió ante los vecinos y las autoridades policiales con la necesidad de combatir la venta ilegal de estupefacientes. ‘Nadie se quiere meter con eso, acá hay gente involucrada y muy pesada; se sabe nombre y apellido, quienes son los que traen, quienes distribuyen, los que generan, pero cuando quisimos ir a hablar con la policía nos dijeron que no porque hay ciertos agentes que están involucrados; entonces yo me estoy jugando la cabeza porque acá se sabe quién es el grandote y quien es el chiquito y lo mismo no se hace nada, aseguró.

Así, adelantó detalles de una investigación que efectua el municipio y anunció que va a dar un golpe de efecto en relación al tráfico de drogas. ‘Estuve parado en un vehículo frente a un lugar donde en diez minutos pararon 17 motos a comprar; se sabe cuáles son los focos y hay que actuar ahí‘, cerró