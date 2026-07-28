Matkovich resaltó el el amplió operativo realizado por las fuerzas de seguridad en la Cabalgata

Pampa del Indio. El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó el amplio despliegue realizado por el Gobierno del Chaco durante la 29.ª edición de la Cabalgata de la Fe, que permitió brindar cobertura integral a los miles de peregrinos que participaron de la tradicional manifestación religiosa entre Quitilipi y Pampa del Indio.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad junto a la Policía del Chaco y contó con la participación de 619 efectivos policiales, 63 móviles, 40 motocicletas, unidades montadas, autobombas y ambulancias, además de un importante dispositivo de prevención y asistencia a lo largo de todo el recorrido.

Matkovich resaltó el compromiso de la Policía del Chaco y de todos los organismos que trabajaron de manera conjunta para garantizar el normal desarrollo de la peregrinación. Asimismo, agradeció especialmente a los miles de fieles por la conducta ejemplar demostrada durante las tres jornadas. “La presencia permanente de las fuerzas de seguridad, los controles preventivos, la asistencia sanitaria, la atención veterinaria y el monitoreo mediante videovigilancia permitieron acompañar a los peregrinos durante todo el trayecto, brindando seguridad y tranquilidad a participantes y visitantes”, señalaron desde la cartera de Seguridad.

El ministro remarcó que el operativo fue el resultado de un trabajo coordinado y estratégico entre las distintas áreas del Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar una peregrinación segura, ordenada y sin inconvenientes, consolidando una vez más el compromiso del Estado con una de las expresiones de fe más convocantes del Chaco.

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