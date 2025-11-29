Monseñor Barbaro realizó nuevos nombramientos pastorales en la Diócesis

Sáenz Peña. El obispo diocesano de San Roque concretó nombramientos y anunció nuevos destinos para algunos sacerdotes del clero. El anuncio involucra particularmente a la comunidad de San José, Unidad Penal, y Seminario, todos en Sáenz Peña, y a Inmaculada Concepción en Pampa del Infierno.
Recientemente Monseñor Hugo Barbaro ha realizado los siguientes NOMBRAMIENTOS:
P. Luis Czub: Vicario de la Pquia. Inmaculada Concepción de Pampa del Infierno.
P. Elías Pérez Martínez: Párroco de la Pquia. San José de Pcia. Roque Sáenz Peña.
P. Tomás Gallarato: Vicario externo de la Pquia San José de Pcia. Roque Sáenz Peña.
P. Javier Villanueva: Delegado para la atención pastoral de la Unidad 11 – Colonia Penal de Pcia. Roque Sáenz Peña.
Diácono Agustín Chaicovsky: prestará servicio en la Pquia. San José de Pcia. Roque Sáenz Peña.
Diácono Francisco Cáceres: prestará servicio en el Seminario Cura Brochero