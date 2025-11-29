Monseñor Barbaro realizó nuevos nombramientos pastorales en la Diócesis

Sáenz Peña. El obispo diocesano de San Roque concretó nombramientos y anunció nuevos destinos para algunos sacerdotes del clero. El anuncio involucra particularmente a la comunidad de San José, Unidad Penal, y Seminario, todos en Sáenz Peña, y a Inmaculada Concepción en Pampa del Infierno.

Recientemente Monseñor Hugo Barbaro ha realizado los siguientes NOMBRAMIENTOS:

P. Luis Czub: Vicario de la Pquia. Inmaculada Concepción de Pampa del Infierno.

P. Elías Pérez Martínez: Párroco de la Pquia. San José de Pcia. Roque Sáenz Peña.

P. Tomás Gallarato: Vicario externo de la Pquia San José de Pcia. Roque Sáenz Peña.

P. Javier Villanueva: Delegado para la atención pastoral de la Unidad 11 – Colonia Penal de Pcia. Roque Sáenz Peña.

Diácono Agustín Chaicovsky: prestará servicio en la Pquia. San José de Pcia. Roque Sáenz Peña.

Diácono Francisco Cáceres: prestará servicio en el Seminario Cura Brochero

Compartir