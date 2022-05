Municipio limpia un canal en Bajo Hondo que APA lo tiene abandonado

Sáenz Peña. La Municipalidad comunicó que la limpieza y mantenimiento de dicho canal es responsabilidad de APA, pero «ante la falta del mantenimiento, el municipio comenzó a trabajar en el lugar», citan.

En la mañana del martes, el intendente Bruno Cipolini junto al secretario de Obras Públicas, Claudio Gil, supervisó las tareas que se realizan en el canal. Gil comentó que el canal desagotaría la cuenta de calle 20, mejorando el escurrimiento del agua en los barrios San Cayetano, Ex Caesa, La Salada. Los vecinos se quejaban por la falta de mantenimiento de canales, y en medios radiales crecían las quejas y reclamos hacia Liliana Spoljaric, ahora funcionaria de APA.

“Este canal conecta, al de la calle 151 y lleva el agua al canal Bajo Hondo 2 que está aproximadamente a unos 2 mil metros del ingreso de la Estación Experimental INTA. Lo que estamos haciendo es mantenimiento, que corresponde realizarlo a APA pero desde el municipio nos estamos haciendo cargo de este trabajo”, sostuvo.

Por su parte el Intendente sostuvo que la intervención en ese lugar, alejado de la planta urbana, tiene como objetivo mejorar el sistema de escurrimiento de toda la ciudad.

“Estamos trabajando sobre los canales que conectan el recorrido del agua desde la ciudad, hacia los canales del Bajo Hondo en la zona rural. Esta es una responsabilidad que excede un poco las tareas que son exclusivas del municipio, pero más allá de eso la idea es mejorar el escurrimiento y mejorar la previsibilidad a futuros milimetrajes que se puedan registrar a futuro”, finalizó.

Cabe mencionar que vecinos de la zona reclaman al APA hace meses la limpieza de canales del lugar, e incluso han acercado ese reclamo a la actual vocal Liliana Spoljaric, pero al parecer la ex legisladora que no pudo ser reelecta, ante el no rotundo de los afiliados peronistas, ya no conoce el camino hacia esas colonias rurales del departamento donde ella misma vive.