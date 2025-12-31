Naidenoff destacó en LT16 el trabajo de los docentes y de las familias durante 2025

Sáenz Peña. La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco, Sofía Naidenoff, transmitió un cálido saludo a los trabajadores de la educación y a las comunidades escolares con motivo de la fiesta de Fin de Año, y renovó el compromiso de acompañar a los docentes durante 2026 para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes chaqueños.

Naidenoff destacó el trabajo realizado durante el año y el valor de la lectura como herramienta de formación y libertad: “Cuando comenzamos, nos unía un sueño muy claro: que cada uno de nuestros niños lea y comprenda. Porque quien comprende lo que lee, es dueño de sus propios pensamientos y, por lo tanto, libre para elegir su destino”.

“Cada escuela es un lugar de encuentro, aprendizaje y esperanza. Gracias por acompañar la tarea educativa con dedicación todos los días. Que estas fiestas nos encuentren unidos para renovar nuestra misión de fortalecer la educación chaqueña”, expresó la ministra.

Naidenoff concluyó su mensaje deseando que el Año Nuevo traiga afecto, unión y oportunidades para continuar fomentando el pensamiento crítico y la libertad de los estudiantes chaqueños: “Nuestra mayor recompensa este año no son los papeles o las notas, sino saber que hoy nuestros chicos son un poco más libres, más críticos y dueños de su palabra. Que el año nuevo nos encuentre sembrando ideas y cosechando libertad”.

Compartir