Navarrete: «Más allá de la vacuna es indispensable seguir con los cuidados»

Sáenz Peña. El director del Hospital 4 de Junio remarcó este miércoles la necesidad de cuidado ante la situación epidemiológica.

Carlos Navarrete, que junto a Malena Forcillo y Eduardo Vilalta llevan adelante la gestión hospitalaria, pidió a la comunidad fortalecer los cuidados para seguir luchando todos juntos ante el Covid, pedido que se da en medio del incremento de la tasa de positividad en los testeos.

«Estamos en un momento muy particular, por el invierno, en el contexto pandémico. Hoy los vecinos deben entender que el peligro no pasa sólo con recibir la vacuna, la vacuna nos ayuda a estar más resguardados si nos toca atravesar la enfermedad, pero hay algo indispensable e insustituible que es el cuidado y la responsabilidad individual», dijo el licenciado Navarrete en contacto con OdeN.

Navarrete dijo que «hoy estamos observando que hay muchas personas muy jóvenes alcanzadas por la enfermedad, y nos preocupa la tasa de positividad de los testeos que se mantiene elevada, por eso insistimos con el cuidado, el uso del barbijo, el distanciamiento social y la higiene de manos con alcohol en gel o sanitizante es fundamental, más allá de haber recibido una o las dos dosis de la vacuna».

El director dijo que el Hospital local continúa realizando un monitoreo con controles médicos periódicos y se realizarán estudios clínicos o tomografías en el caso de que la situación amerite. «Es un gran esfuerzo de todo el personal, más allá del cansancio, no sólo físico sino emocional. Desde el Hospital hemos tomamos todas las medidas sanitarias incluso reordenando la circulación interna cuando debimos hacerlo, coordinando acciones en conjunto con otras instituciones como la Universidad, Zona Sanitaria y la Municipalidad, pero también hemos reforzado la presencia en el testeo con un gran equipo de personas que realiza los hisopados con una intervención constante del servicio de la Línea 107 y el Servicio de Emergencias que está a cargo de la licenciada Santa Cruz», expresó.

Finalmente volvió a remarcar que «la responsabilidad individual es insustituible, el peligro no ha pasado, la mayoría de la gente no sabe lo que se vive en una sala de UTI (Unidad de Terapia Intensiva) Covid, y ojala Dios no permita que lo averigüen, pero para eso debemos seguir cuidándonos todos celosamente».