Nueva cepa de coronavirus: Malbrán analiza tres casos chaqueños

Resistencia. Desde el Ministerio de Salud confirmaron que se mandaron estudios al Instituto Malbrán para que allí determinen si alguno de los nuevos casos corresponde a nuevas cepas de Covid-19.

Fue el subsecretario de Salud, Atilio García Plichta, el que confirmó la información respecto a que ante sospechas de que chaqueños pudieron haber contraído alguna de las nuevas cepas de Covid-19, se mandaron al Instituto Malbrán muestras para que confirmen la información.

Según el funcionario, esto se da luego del fin de semana largo por Semana Santa en el que varias personas aprovecharon para viajar y estuvieron en lugares donde ya hay circulación de la variante del virus.

“Personas que han venido de Jujuy, Córdoba, puntualmente de algunas zonas como Carlos Paz, o Santa Fe”, expresó García Plichta, que además también afirmó que “en cuestión de momentos tiene que pisar el suelo chaqueño o posiblemente ya está”, refiriéndose justamente a una nueva cepa de Covid-19.

En ese marco, señaló que “este virus no respeta fronteras, no respeta ni un sistema sanitario, este virus no cambio su forma de distribución, nos seguimos contagiando por la vía aérea y conjuntival”, por lo que llamó a continuar con los cuidados sanitarios como lavado de manos constante y distanciamiento social.

“La única forma –de contenerlo- es que el individuo no lo siga dispersando”, dijo también y pidió que quienes regresen de viajes “se queden 14 días en su casa”.