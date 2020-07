Oestmann consideró que el uso tecnológico ha llegado para quedarse

Sáenz Peña. Germán Oestmann, rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, con sede en Sáenz Peña, analizó el regreso a las clases presenciales con protocolo específico. 100 jóvenes estudiantes que no pudieron acceder a las clases remotas recibirán trato especial.

“Estamos muy contentos, como institución educativa de que hoy médicos egresados de esta casa de estudios se puedan incorporar al plantel del Hospital 4 de Junio. El gobernador de la provincia les había propuesto, el día de la entrega de títulos, incorporarse al sistema de la salud pública, y nos enorgullece que desde el primer momento hayan tenido la vocación de ponerse a disposición del sistema que tanto los necesita”, resaltó Oestman.

Entendiendo que, “en lo profesional, para ellos, es un desafío enorme formar parte de un Hospital de tal magnitud, porque además les permite ir viendo distintos servicios médicos, y eso hace mucho a su formación. Una oportunidad para ellos como jóvenes profesionales y también un gran aporte para la salud pública de la provincia”.

En cuanto a las otras carreras y al uso de plataformas digitales en estos tiempos de pandemia, el rector Oestmann recordó que “nosotros contamos con nuestra plataforma tecnológica audiovisual, pero ante el aislamiento de la cuarentena hemos traspasado lo que es la actividad presencial con más de 45 carreras a lo que es la educación remota. No hay actividad presencial dentro de la Universidad y ahora estamos en receso de invierno; pero cuando comience el segundo cuatrimestre, continuaremos de manera remota con todos los cursados y también con todos los exámenes finales”.

“El protocolo para el regreso a clases está presentado y aprobado, con los mecanismos para ir volviendo a la presencialidad, pero lógicamente depende de cada Universidad en lo que hace a su autonomía, el momento a la vuelta a clases presenciales. Tenemos que tener en cuenta la situación en que se encuentra la provincia para ver cuando podemos volver, o si lo hacemos primero con los exámenes finales, teniendo en cuenta cuáles son carreras de carácter experimental que requieran presencialidad por su actividad práctica. Son distintos elementos que tenemos que tener en cuenta”, observó el catedrático.

Para el Rector de la UNCAUS, “esto de la pandemia va a dejar un antes y un después. Ha permitido que se puedan desempeñar actividades académicas con personas que no estaban familiarizadas con la tecnología, y la han incorporado. Esto nos va a dar un gran aprendizaje. El trabajo remoto también permite acelerar mucho y dirimir muy rápido algunas cuestiones”.

”Creo que viene mucho de uso tecnológico para quedarse, y el mensaje va a ser trabajar unidos, ir viendo en nuestros estudiantes que no haya deserción, constatar quienes han quedado afuera de esta educación remota por no tener algún dispositivo electrónico que le permitiera acceder al cursado, o quienes no cuentan con internet en las localidades donde viven. El desafío va a ser ver cómo incorporamos a esos chicos para seguir cursando el Ciclo 2020, que creo no llegan a 100 estudiantes”, concluyó.