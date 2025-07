Operativos antiwileros contaba con «un topo» que filtraba información

Sáenz Peña. Se trata de un personal efectivo de Tránsito Municipal de 18 años que «pasaba» información reservada que beneficiaba al grupo de forajidos que atemoriza las calles de la ciudad. Desde el Municipio aún no hay una declaración, y sólo se habla de «un posible sumario administrativo».

Las muestra de implacabilidad que pretende exponer el Municipio de Sáenz Peña respecto a los operativos de tránsito «antiwileros», donde no hay contemplación para aquel vecino que por circunstancias demostrables no puede cumplir con algunas exigencias de la comuna y se le secuestra su motovehículo, queda en off side al detectarse un «empleado infiel».

Un empleado de la Dirección de Tránsito Municipal de Sáenz Peña fue demorado por brindar información clave a motociclistas conocidos

como «wileros» para que pudieran evitar los controles viales organizados en distintos puntos de la ciudad. La investigación se inició tras sospechas de que estos grupos recibían datos precisos sobre los operativos de control y patrullajes dispuestos de manera conjunta por la Policía y agentes municipales.

Según se conoció a raíz de esto, se llevó a cabo una pesquisa interna que permitió identificar a un trabajador municipal como posible responsable de filtrar dicha información a través de grupos en redes sociales. En ese contexto, personal policial de civil interceptó a un grupo de motociclistas que realizaba maniobras peligrosas. El procedimiento, que tuvo lugar en la vía pública, culminó con la demora de tres hombres y una mujer. Uno de los demorados fue identificado como M.E.N., de 18 años, quien se desempeña como personal activo del área de Tránsito Municipal quien también aparentemente es uno de los «wileros de la ciudad».

El operativo no solo permitió frenar la conducta imprudente de los motociclistas, sino que también confirmó las sospechas sobre una colaboración interna desde el ámbito municipal.

El joven quedó a disposición de las autoridades y se mencionó en las últimas horas que podría enfrentar sanciones administrativas, además de posibles consecuencias penales si se comprueba su implicancia en la filtración de información reservada. Para este tipo de situación se espera que la Comuna sea implacable y si hay vinculación del empleado publico con los «wileros» éste sea inmediatamente cesanteado en sus funciones.

Compartir