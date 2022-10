Otra «estocada» a la Fiesta del Algodón: Pérez Pons pidió no utilizar la palabra «Reina»

Sáenz Peña. La elección de la Reina Nacional no estaba pensada para este año. Así como el ministro Pérez Pons dejó de lado a los saenzpeñenses, y eliminó a la Fundación, también se ocupó de que una de las tradiciones más fuertes de la fiesta de todos los saenzpeñenses tenga cambios. O se modifica o no se hace, ese fue el planteo.

La Subcomisión que fue sostenida por años por María Cristina Astesuain, ya fallecida, no pudo imponerse a la corriente feminista impulsada por algunos actores del Gobierno, por lo que debieron aceptar las imposiciones para poder seguir estando dentro de la fiesta que se remota, tras la pandemia y el pulgar abajo de Peppo, y que será administrada por charatenses y resistencianos.

Fabián Olivieri confirmó que por pedido del Gobierno, es decir antojo de Pérez Pons el ex macrista, no se utilizará la palabra Reina sino Representante. Es decir la reina y sus Princesas serán suplantadas por tres mujeres elegidas para promocionar la fiesta en diversos eventos nacionales. No se quiere nada asociado a los reinados de años anteriores dónde lo que importaba era el cuerpo y belleza, según algunos funcionarios. Ahora quienes mujeres con conocimiento y poder de transmisión.

La actual Subcomisión de Reinas también va a permitir que esta sea la última vez que se utilizará la capa, para solamente usar corona, cetro y banda.

Las mujeres serán preseleccionadas y entrevistadas. Se indica que habrá unas capacitaciones en historia de la provincia del Chaco, conciencia turística, género y violencia contra las mujeres, pasarela e imagen personal. Para la elección de la «Representante» se evaluarán los conocimientos generales, facilidades de expresión y desenvolvimiento social. La belleza pasará a segundo plano. «Todas pueden presentarse», le dijo Olivieri a un medio local, quien confirmó que el histórico Cuerpo de Bastoneras, otro número tradicional de la fiesta, se encuentran ensayando hace un mes pero no cuenta aún con autorización de la organización. Las Bastoneras aún no tienen el visto bueno del superministro.