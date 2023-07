Otro escándalo salpica al Frente Chaqueño: el piquetero Quintín Gómez denunciado por violación renunció candidato a diputado

Resistencia. El gravísimo hecho fue denunciado por una mujer que se desempeñaba en una escuela «de gestión social» que conducía el dirigente piquetero. Era candidato a diputado del Frente Chaqueño y habría renunciado en las últimas horas a esa nominación. No descartan una inminente detención.

Cuando todavía no se alivia la conmoción por la desaparición y asesinato de Cecilia Stryzowski, que dio lugar a la detención de dos de los principales dirigentes sociales del Chaco, ahora se suma otro hecho criminal que involucra directamente a otro referente del sector piquetero: Osmar Quintín Gómez. Una mujer lo acusa de haberla violado días atrás.

La denuncia fue formulada en la Dirección de Violencia Familiar de la Policía del Chaco, y se especula con que en las próximas horas podría dar lugar a la detención de Gómez, quien es una figura importante de los movimientos sociales alineados con el gobierno provincial. De hecho, el denunciado era personal de gabinete del Poder Ejecutivo y candidato a diputado provincial por el Frente Chaqueño.

A raíz del impacto que previsiblemente ocasionará la situación, el gobierno dio de baja el contrato que beneficiaba como asesor a Gómez, y éste a su vez habría comunicado al Tribunal Electoral su decisión de renunciar a la candidatura a legislador, que detentaba por haber sido integrante de la lista que ganó las internas del oficialismo, encabezada por el gobernador Jorge Capitanich.

HECHO GRAVISIMO

La existencia de la denuncia fue revelada esta mañana por Gustavo Olivello, policía retirado que conduce el programa radial «Alerta Urbana» en FM Gualamba. Luego, mantuvo un diálogo telefónico al aire con la denunciante, una mujer de unos cincuenta años que, sollozando, contó cómo se dieron los hechos.

De acuerdo a su relato, ella venía desempeñándose como preceptora auxiliar en una escuela «de gestión social» que era financiada por el Ministerio de Educación y conducía Gómez. Dijo que en un año y medio de labor nunca había cobrado una remuneración, pero se mantenía vinculada al colegio porque Gómez le prometía contar en algún momento con la posibilidad de pagarle un salario.

Más que cumplir la labor de preceptora, la mujer -sus iniciales son LNN- y otras personas en situación similar estaban a disposición de Gómez y su movimiento piquetero para realizar mandados y trabajos ocasionales. Uno de ellos era cocinar en reuniones políticas que Gómez organizaba en una casa que posee en Colonia Benítez.

En su denuncia, dice que el 10 de julio Gómez la buscó en su domicilio de Fontana para llevarla, como solía suceder, a preparar comida para personas que llegarían hasta la quinta de Colonia Benítez desde localidades del interior en las que el movimiento piquetero tiene otras escuelas.

EL ATAQUE

La mujer afirma que ese día, al subir al vehículo de Gómez, le llamó la atención que no estuviera otra mujer con la que solía hacer de cocinera en Benítez. Según ella, Gómez le había dicho que iban a pasar a buscarla pero cuando no el vehículo no se detuvo en la zona en que vive esa otra persona «me dijo que seguro había ido con otro» hasta el lugar de la reunión.

LNN dice que al llegar a Colonia Benítez se dio cuenta de que no había nadie en la casa, y que mientras observaba qué alimentos había disponibles para cocinar, Gómez -que un momento antes se había ido hacia una habitación- regresó desnudo y la tomó fuertemente con sus manos. «Me dijo que no diga nada, que yo sabía lo que me podía pasar», relató. En ese momento, dijo, el dirigente social la llevó al cuarto y la sometió sexualmente.

Con la voz quebrada por el llanto, dijo que tras consumar la violación, Gómez actuó con naturalidad y la llevó de regreso a su domicilio, no sin antes decirle que «tenía mucha gente que le podía hacer cosas» si contaba lo sucedido.

Pese a la advertencia, la mujer realizó la denuncia ante la Dirección de Violencia Familiar y de Género de la Policía del Chaco, aunque una semana después, el lunes 17 de julio. Sugestivamente, el mismo día el gobierno provincial dictó un decreto dando de baja el contrato que tenía Gómez como «personal de gabinete».

CANDIDATO A DIPUTADO

Gómez, amigo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña (viajó con ellos a Roma en su momento, para la audiencia pública de los referentes piqueteros con el Papa Francisco, en 2017), era parte de la lista de precandidatos a diputados provinciales de la lista del Frente Chaqueño que ganó la interna en las elecciones primarias del 18 de junio. Es decir, iba a ser candidato a diputado en los comicios de septiembre próximo.

Ayer, algunas versiones hablaban de que Gómez había presentado su renuncia a esa nominación, no se sabe si por iniciativa propia o presionado para no comprometer todavía más al oficialismo en otro hecho de alto impacto social y político.

También se habla de una posibilidad firme de que en las próximas horas la justicia proceda a la detención del dirigente piquetero, aunque algunas informaciones sostienen que no se encuentra en la provincia sino en la Capital Federal.

No se descarta una declaración suya, además, para ver qué responde a la gravísima denuncia en su contra.