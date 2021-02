Pandemia en la provincia: “las acciones implementadas dan resultados», dijo Capitanich

Resistencia. El gobernador brindó detalles de la evolución de la enfermedad en la provincia y posibles medidas a tomar.

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich encabezó en la mañana de hoy la reunión del Comité del Técnico y Consejo Desescalada de coronavirus en la provincia en la cual se analizaron los indicadores de las últimas semanas haciendo foco en la última, la 47 desde el inicio de la pandemia. Tras la misma, el mandatario detalló que los números mejoraron y destacó que “las acciones implementadas, dan resultados”.

Capitanich, quien estuvo acompañado del diputado provincial Luis Obeid y el encargado del Instituto de Medicina Regional, Gustavo Giusianni, mencionó que hubo evolución positiva de indicadores que se refleja en el tiempo de duplicación promedio diario por semana alcanzó su pico máximo con 168,6 días. Detalló que la tasa de contagio es del 0,41, registro que es la menor de las últimas 47 semanas. El r0 es del 0,81 y de esta manera es el más bajo desde que comenzó el brote de COVID.

Otro de los puntos que Capitanich resaltó es la caída abrupta, respecto a la semana número 44, de consultas las cuales bajaron de 943 a 557. “En ese contexto los casos nuevos promedios diarios por semana alcanzaron a 125 casos, esquema comparable a la semana número 28, es decir que es el menor registro en 19 semanas de promedio”, dijo.

Destacó además que la tasa de letalidad es del 2,59% y que es la más baja de la serie histórica, tanto en Área Metropolitana como en el interior.

Otros datos aportados durante la conferencia refieren a que la tasa promedio de ocupación entre el 9% y 10% en materia de terapia intensiva y 31% en uso total de la capacidad instalada de camas COVID. Además del total de casos registrados en la provincia, el 93,6% son pacientes recuperados (28.703) y el 3,8 son personas que cursan la enfermedad.

Clúster en toda la provincia

El gobernador explicó que en todo el territorio chaqueño se identificaron 22 clústers en donde se registraron más de 6 casos en un radio de 200 metros. Aseveró que esta identificación es importante “porque nosotros tenemos la capacidad de intervención a través de un grupo de voluntarios para generar concienciación de los vecinos para reducir la circulación lo que permite atenuar la circulación y generar una estrategia para evitar la multiplicación ulterior de contagios”.

Medidas que se estudian

Ante estos indicadores, el gobernador, junto al Comité, analizarán en las próximas semanas la evolución de los indicadores sanitarios a los efectos de verificar reducción de horarios de 0 a 22 horas (hoy es de 0 a 6 horas) para generar limitaciones a la circulación en un horario más extenso. Si bien señaló que esto impacta en bares y restaurantes y otras actividades, el gobernador valoró el funcionamiento de Tu Gobierno para establecer los mecanismos de autorización.

“Entendemos que si la restricción de circulación se puede extender en términos de horario, bares y restaurantes pueden quedar perfectamente habilitados con autorización”, dijo Capitanich quien adelantó que se trabajará con los representantes del sector para generar los mecanismos “que permitan desempeñar actividades pero al mismo tiempo cuidar a los vecinos y vecinas”.

Por otra parte se trabajará en bloqueos focales con el objeto de establecer mecanismos de concientización y seguimiento sistemático del aislamiento domiciliario al efecto de evitar propagación de contagio.

Otra de las medidas que se analizan es sancionar pecuniariamente a quienes no usen, o lo hagan erróneamente, barbijos. Capitanich recordo que existe la Ley 3167 respecto a la aplicación de sanciones pecuniarias en materia de uso barbijos, proyecto del diputado Obeid también y Liliana Spoljaric que no incluye sanciones monetarias. Más allá de eso, junto al Comité se analizó la posibilidad de establecer sanciones pecuniarias, es decir multas, para quienes no lo usen.

Inicio de clases

Otro de los puntos tratados en el encuentro es fue el inicio del ciclo lectivo a partir del 1 de marzo. Ante esto, desde el Gobierno se presentó un protocolo sanitario “con el objeto de aceptar sugerencias y recomendaciones para que en los próximos 15 días, conjuntamente con los gremios y los trabajadores docentes, pueda ser acordado”, dijo el gobernador.

“El inicio de clases se da de manera diferente entre jardín maternal, educación inicial, primaria, secundaria y terciaria, y lo cierto es que tenemos que ir cumplir adecuadamente el protocolo el cual va a ser diferencial entre comunidades urbanas y rurales a los efectos de tener un sistema muy razonable que nos permita compartir la bimodalidad”, dijo el mandatario.

Más allá de esto, el gobernador anticipó que de los 2,209 edificios escolares “vamos a tener una intervención en 224 con más de 61.000 metros cuadrados y con una fuerte inversión”.

“Vamos a hacer los mejores esfuerzos para tener una mejor infraestructura y material didáctico con equipamiento de conectividad para promover la bimodalidad”, mencionó.

El gobernador pondero el inicio de las clases y explicó esto en base a una encuesta realizada a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los que se le consultó sobre lo mejor y lo peor que les pasó en pandemia. “Lo mejor que le pasó para niños y niñas es haber compartido más tiempo con sus padres; lo peor no poder estar en contacto con sus amigos; mientras que a los adolescentes y jóvenes lo peor que le pasó es no poder practicar deporte”, explicó. Por ello, “junto al proceso de inicio de ciclo lectivo y apertura gradual, este vínculo es absolutamente necesario y trascendente ya que pretendemos fortalecer el sistema de funcionamiento de instituciones deportivas”.

Hisopados para quienes regresen de vacaciones

Otro de los puntos que el gobernador destacó durante la conferencia de prensa es que se constató que muchas personas que se fueron de vacaciones vienen con contagios. Ante esto dijo que se exigirá el autotest, pero al mismo tiempo se evalúa exigir hisopado como condición de ingreso a la provincia, lo cual será parte de una promoción y acción comunicacional.