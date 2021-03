Para los docentes Lita no tiene «los pies sobre la tierra»

Sáenz Peña. Tras la abstención de la concejal Luisina Lita en la votación de un proyecto para acompañar el reclamo docente debatido durante la sesión ordinaria del Concejo de Sáenz Peña, los trabajadores de la educación dieron su opinión al respecto.

Docentes que se organizaban para iniciar su marcha de protesta en la tarde de este jueves se refirieron a lo ocurrido con la concejal Luisina Lita, quien a diferencia de sus pares del mismo bloque no acompañó una declaración de interés que promovía el acompañamiento del cuerpo a la lucha que están llevando adelante docentes tanto activos como pasivos y que finalmente fue aprobada.

Mirian Tello, una de las docentes que se estaba manifestando en la plaza San Martín recordó que en el 2019 todos los concejales habían aprobado una resolución similar, “ese año no hubo ningún inconveniente, y este año también la mayoría de los concejales apoyó nuestra lucha, menos la concejal Lita”, señaló. Explicó la docente que el pedido que realizaron al Concejo era para sentir el apoyo de los concejales y de la Municipalidad. “No es político”, dijo.

Agregó que “hay mucho enojo, inclusive algunos docentes quieren que se la declare persona no grata, porque no puede ser que una concejal que fue a la escuela, haya dicho que la lucha nuestra es política”.

La docente dejó aclarado en reiteradas oportunidades que “la lucha docente es una lucha por nuestra dignidad, los docentes necesitamos vivir dignamente y lo que tiene que entender esta señorita es que, si ella fue a escuelas privadas o vive como reina, nosotros trabajamos en instituciones totalmente desfavorables, con chicos que viven en la miseria misma”.

“Esto es por la dignidad del docente, porque estamos viviendo por debajo de la indigencia, ojalá ella se animara a vivir mi vida, yo la dejo que con mi sueldo que viva un mes y mantenga una familia a ver cómo lo hace. No tiene noción de lo que es la vida, tiene tan metido el partido político en la cabeza y no tiene los pies sobre la tierra, no conocen la realidad”, concluyó.