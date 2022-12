PASO y listas colectoras: Gutiérrez asegura que «ponen cuestiones electorales por sobre lo que más interesa que es la aprobación del Presupuesto»

Resistencia. El diputado radical Livio Gutiérrez mencionó cuál fue el motivo por el que el interbloque UCR no dio quórum este miércoles. Aclaró que los 11 legisladores de su espacio, aunque con disidencias, estaban listos para debatir la ley de leyes.

El interbloque de la Unión Cívica Radical fue uno de los que se ausentó de sus bancas para no dar quórum a la sesión en la que debía tratarse el Presupuesto 2023. Gutiérrez aseguró que “en realidad, nuestra preocupación, tenía que ver con la cuestión de las PASO”. “Entendemos que la cuestión de las PASO no debe modificarse dentro del año electoral que ya estamos viviendo así que tenemos una posición en contra del tratamiento de ese proyecto”, aseguró.

En relación al proyecto del Presupuesto 2023, indicó que “estábamos los 11 legisladores listos para el debate”. “Tenemos observaciones para hacer a discreción en cada uno de los artículos, pero el oficialismo no juntó los votos necesarios. Si el oficialismo no está de acuerdo en el propio Presupuesto, mucho menos podremos estar nosotros habilitando la discusión mientras ellos no se ponen de acuerdo”, sostuvo en declaraciones a CiudadTV.

“Nosotros, no estamos de acuerdo para nada en un debate sobre las PASO o las colectores porque entendemos que estamos viviendo un proceso electoral en movimiento. Alterar ahora lo que tenga que ver con la cuestión electoral, altera las reglas del juego. Vamos a votar en contra y al quórum por el tema de las PASO no vamos a darlo. Pero en el caso del Presupuesto, no tenemos mayores problemas. El problema fue el oficialismo, tiene quórum propio para debatir y tratar temas. Esperamos que se pongan de acuerdo y debatiremos el miércoles que viene”, aseguró.

“Con el temario como está hoy será más difícil de discutir porque ponen cuestiones electorales por sobre lo que más interesa que es la aprobación del Presupuesto”, anticipó.