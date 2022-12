Pese a informes médicos y psicológicos Jueza de Garantías dispone libertad para peluquero acusado de violar a una nena de 11 años

Sáenz Peña. El hecho denunciado genera conmoción en la ciudadanía, y esconde un entramado de acusaciones cruzadas. La Fiscalía fijo una caución de 1 millón de pesos.

Los familiares, amigos y vecinos de una menor de 11 años, que habría sido abusada por un hombre de 20 años de oficio peluquero, se manifestaron al conocer la noticia del otorgamiento de libertad frente a los Tribunales de Sáenz Peña, en tanto que el sindicado como autor está alojado en una Comisaría. Este hecho data del pasado mes de octubre cuando la nena de 11 menor le relató situaciones a su madre identificando al hombre conocido de la familia de quien dijo la tocaba y la penetro por la cola.

En el EXPTE. Nº 8928/2022-2 al que accedió éste medio con fecha de iniciación 31 de octubre indica en un párrafo que el imputado N.A.G. puso a la pequeña B. «contra la contra la pared en la cocina cuando esta fue a tomar agua, le saco sus ropas intimas, le mostro su pene, para luego accederla analmente». El delito que se imputa es de Abuso Sexual simple y Abuso sexual con acceso carnal en concurso real (Art 119 primer párrafo, Art. 119 tercer párrafo del C.P.) a título de AUTOR.

El imputado al declarar dijo que «todo lo que se me imputa es mentira. la madre de la nena, me denuncia, había un conflicto con la hermana de ella».

Sobre las pruebas presentadas ante la Fiscalía éstas son: Denuncia policial de la madre (obrante a fs. 01; Informe policial (fs. 3 del sumario), Informe médico elaborado por el Dr. Quintana Sosa Juan Marcelo respecto de la menor B. de 11 años de edad de fs. 4 del sumario; Declaración testimonial de la madre en orden SIGI Nº 16; Declaración testimonial de R. de orden SIGI Nº 60; Declaración testimonial de N. (orden SIGI Nº 61); Declaración testimonial de E. a de orden SIGI Nº 62; Declaración de la menor B. (orden SIGI Nº 19).

La madre de la menor menciona en el expediente que «al pregúntale a su hija si esto era verdad, ella solo llora, esta angustiada, no puede dormir, dice que sí, que él le toco, pero no cuenta más nada. Solicito su hija sea examinada por el medico porque no habla y teme que el abuso sea con acceso carnal».

Sin embargo «al examen físico: no presenta lesiones físicas recientes visibles al momento del examen, al examen genital: presenta abundante leucorrea por lo que no se puede determinar la presencia de himen. región anal y peri-anal: no presenta lesiones visibles al momento del examen», cita el expediente.

La niña en Cámara Gesell ante profesionales narró: «puso su coso en mi cola» «hizo eso, yo le patee , me fui corriendo y me puse al lado de mi papa de ahi el se fue , mi mama en ese entonces estaba trabajando».

Pese a la determinación del fiscal Marcelo Soto, hubo una oposición a la prisión preventiva por parte de la defensa del imputado por ante el Juzgado de Garantías y éste ordenó la libertad del hombre, en tanto que la Fiscalía N°3 dispuso una caución de un millón de pesos.

También el Juzgado de Garantidas ordenó otras medidas como la prohibición de cualquier tipo de acercamiento con la menor en un radio no menor de 200 metros.