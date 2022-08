Pidieron la detención de Raúl Acosta y dicen que tiene privilegios «por ser político»

Resistencia. Este miércoles el abogado Francisco Belle, tras varios escritos presentados, pudo asumir la representación de las dos hermanas que denunciaron al dirigente Raúl Acosta por abuso sexual. «Ingresé al expediente y lo revisé, a mi criterio se salteó una parte fundamental en este proceso que es pedir la detención», planteó el querellante en declaraciones a Diario Chaco .

Para Belle es «injustificable» y «vergonzosa» la situación de «privilegio» que a su criterio tiene el dirigente político ya que en los delitos de abuso sexual con acceso carnal «la detención y la prisión preventiva se da en el 100% de los casos» , planteó.

Tras analizar el expediente, el abogado querellante presentó un escrito planteando varios casos, que incluso tienen curso en la Fiscalía 15, en las que en caso similar se procedió a la detención preventiva.

En ese sentido, Belle recordó otro caso: «Por una tentativa de abuso, la fiscal me hizo lugar a mi pedido de prisión preventiva y en este caso que hay dos víctimas de abuso sexual con acceso carnal el señor está en libertad, no tiene ningún tipo de restricción, si quiere viajar viaja, si quiere irse a otra provincia o exterior se va. Me parece que eso responde simplemente a una situación de privilegio por ser político «.

«De formar categórica correspondía la detención y la prisión preventiva, cuanto menos una domiciliaria pero no la libertad absoluta. Él puede salir, puede viajar, puede hacer lo que quiera, eso no sucede en estos casos, todo lo contrario», consideró el profesional.