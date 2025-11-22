22 noviembre, 2025

Polémica por el arancel a una peregrinación: Vialidad admitió que fue un error

Posadas. El organismo nacional atribuyó su aplicación a «una deficiencia del sistema» y confirmó que el monto abonado será íntegramente reintegrado a los organizadores de la procesión de fe a Loreto.

La Gerencia de Comunicación de Vialidad Nacional informó en las últimas horas al Equipo Organizador de la 24ª Peregrinación a Loreto que el arancel aplicado recientemente al traslado de la peregrinación diocesana anual se debió a una «deficiencia del sistema». El organismo confirmó además que el monto ya abonado será íntegramente reintegrado.

Desde la organización destacaron la amplia repercusión que generó el hecho, subrayando que la situación sienta un «precedente histórico» para las peregrinaciones católicas en la Argentina, expresiones tradicionales de piedad y devoción popular.

Asimismo, agradecieron el acompañamiento de los medios de comunicación durante el desarrollo del conflicto.

El Equipo Diocesano renovó su mensaje espiritual habitual, invocando a Jesucristo y a la protección de Nuestra Madre de Loreto para continuar el camino de fe que caracteriza a esta manifestación religiosa.

El comunicado lleva la firma del presbítero Leonardo Cuenca, rector del santuario y referente de la organización de la peregrinación.

El cobro impuesto por Vialidad también generó repercusiones en Misiones. Autoridades eclesiásticas, entre ellas el obispo de Posadas, monseñor Juan Martínezexpresaron su malestar y pidieron revisar la medida.

